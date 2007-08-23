Это не телефонный разговор
№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Станислав ЛЕКАРЕВ ]
В битвах между политическими группировками компромат всегда был ходовым товаром. Он хорошо продается, и спрос на него вне зависимости от стоимости всегда велик. В советские времена в частную жизнь граждан вторгаться мог только КГБ. Для этого существовал его 12-й отдел, который в структуре Комитета приравнивался к самостоятельному управлению. Ухо отдела слушало все пространство страны. После контузии, полученной в 1991 году, оно потихоньку начало глохнуть. Самый тяжелый удар по 12-му отделу КГБ нанес товарищ Бакатин, подарив американцам схему наших прослушивающих устройств в здании нового посольства США в Москве. Этим широким жестом он фактически прикончил славное подразделение, которое «слишком много знало».
ОПУСТЕВШУЮ нишу тут же заняли другие. Предприимчивые математики, уголовники, театральные режиссеры, прозванные впоследствии олигархами, начали активно строить собственные империи. За бывшими сотрудниками 12-го отдела, способными грамотно прослушать конкурентов, а заодно защитить от посторонних глаз и ушей, в буквальном смысле началась охота. Им предлагались высокие должности в банках и фирмах. Сулились огромные деньги, на которые можно было построить дачу. Закона, хоть как-то регулирующего подобную деятельность, не было. Когда спохватились, было поздно. Поток компромата уже не могла сдержать ни одна плотина.
Теперь фразу из игры в шпионов: «Это не телефонный разговор» произносят даже домохозяйки. А у людей, обладающих властью или хоть сколь-нибудь значимой суммой денег, развилась мания преследования. Особенно тяжелые приступы болезни наблюдаются перед выборами или крупными сделками. И не без основания. Действующие на невидимом фронте бойцы образовали целый рынок «сливов», на котором реализуют оптом и в розницу результаты проникновения в частную жизнь. Они знают главное правило: пока есть спрос, будет и предложение.
Вторгаться в частную жизнь граждан не просто дорого, а очень дорого. Но, когда речь идет о еще больших деньгах, за ценой дело не встанет. А способов проникновения в частную жизнь человека очень много. Наиболее доступные из них – это прослушивание обычных домашних и рабочих телефонов, а также запись бесед в помещениях с помощью «жучков».
Одно время в Москве по рукам ходила база с информацией на крупных политиков, чиновников и журналистов, которую, как утверждают оперативники, изъяли при обыске в хозяйстве одного из олигархов. Вышеупомянутая база содержала неимоверное количество прослушек, снятых с обычных домашних телефонов. Любой, даже самой богатой частной службе безопасности не под силу окучить столько абонентов. Авторство этого огромного коллективного творчества так и не было доказано.
Из опыта 12-го отдела КГБ известно, что при необходимости установки прослушки использовали несколько видов стандартного проникновения. Чаще всего в квартиры проходили под видом водопроводчиков, электриков, работников Мосгаза или участковых. Благо соответствующие документы прикрытия всегда имелись. Дальше все зависело от ловкости рук визитеров. Не дай бог хозяин жилища что-нибудь заподозрит – все, считай, операция провалена, а премия накрылась. Такая тонкая, почти воровская работа требует от исполнителя виртуозного мастерства и железных нервов. Далее в дело вступали женщины-операторы. Труд по шесть часов в день, постоянно в наушниках, постоянно в напряжении, изнурял. Сквозь музыку, сквозь шум воды в ванной, надо уловить нить разговора и ничего не пропустить.
С тех пор почти ничего не изменилось. Единственно, что технической оснащенности частных структур позавидуют многие профи. Приобретая супердорогие новинки, они тут же пускают их в дело, используя при этом испытанные методы спецслужб. Благо всевозможных советников, оставшихся не у дел после ликвидации КГБ, хватает, поскольку цена их услуг соответственно возросла.
Сейчас, в век миниатюрных устройств, спецтехника может быть установлена где угодно. Вероятные места: полости и щели в плинтусах, стенах, за батареями отопления, труднодоступные места на шкафах, карнизах, полости подвесного потолка, вентиляционные шахты, элементы мебели, предметы бытового назначения, цветы и т.д. Весьма удобны для размещения средств подслушивания различные электрические разъемы, розетки, штепсели и т.п.
Хотя с «жучками» борются на всех уровнях, но зачастую «вредных насекомых» так и не удается вовремя обнаружить. В свое время служба безопасности крупнейшего банка отличилась тем, что оборудовала спецтехникой, по «денежному согласованию» с администрацией, целый зал фешенебельного японского ресторана «Токио», что был в гостинице «Россия». Метрдотелю было дано указание всех важных персон сажать именно сюда. Таким образом, процесс приема пищи и деловых переговоров назывался «весь вечер на арене». Когда слухи о прослушках в «Токио» просочились в прессу, лавочку моментально прикрыли.
Как-то руководителю одной из очень крупных российских фирм доброжелатели воткнули в телефон в кабинете «жучок», по виду не отличавшийся от простой иголки. Через некоторое время бизнесмен понял, что его слушают, но как его секьюрити ни старались найти закладку, не могли. И только когда все телефонные аппараты были расколоты на молекулы, иголка обнаружилась. Прибор оказался столь совершенен и хитроумен, что мог заряжаться с помощью радиосигнала, посылаемого из соседнего здания.
Стремление узнать чьи-то секреты заложено в самой природе человека. Стремление их скрыть – такое же естественное желание. Эти два желания постоянно соприкасаются. Но когда речь идет о частной собственности и безопасности близких, все средства хороши. И не стоит пренебрегать достижениями современной техники.
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