//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шпионаж

Цыганская разведка

Она известна с давних времен

№ 33(67) от 16.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Цыганская разведка

 В едином мировом пространстве шпионажа 10 лет назад был зареги­стрирован новый не имеющий аналогов в мире субъект. Произошло это на родине Дракулы, Нади Комэнеч, Чаушеску и «Секуритате». Новая спецслужба Румынии получила название СИСРОМ. Эту аббревиатуру избрала себе разведка цыганской диаспоры.

 В 1997 ГОДУ в Румынии партия цыган и две другие общественные цыганские организации подписали протокол о создании цыганской Службы информации и безопасности (СИСРОМ). Председатель Партии цыган и депутат Мэдэлин Войку сказал, что реальное положение цыган неизве­стно ни руководителям государства, ни главным редакторам румынских газет. Печать полна тенденциозной информацией о цыганах, которая представляет их исключительно в мрачном свете. Поэтому цыгане должны сами защищать свой имидж, создавая объективное представление о цыганской жизни.

 Цыган не грабит банки, а лишь временами крадет курицу или поросенка. Войку считает, что СИСРОМ, сотрудничая с румынскими спецслужбами, а также с Интерполом, сможет контролировать очаги потенциальных межэтнических конфликтов, способствовать выявлению и поимке преступников, обеспечивать социальную интеграцию цыган, а также содействовать вхождению Румынии в международные структуры.

 Судя по словам цыганского лидера, задача новой структуры прежде всего пропагандистская. В комментариях печати, однако, было нетрудно уловить нотки беспокойства относительно того, что новорожденная спецслужба будет также информировать цыганских вожаков о ситуации в румынских силовых структурах, что может привести к укреплению так называемой цыганской мафии.

 Трудно сказать, чья это была инициатива. Кто автор: цыганские общественные организации или же умело сработал коллектив безработных разведчиков? Во всяком случае, в результате были образованы центральное управление и шесть территориальных бюро цыганской разведки. В качестве основной цели новой спецслужбы было объявлено желание «положить конец дискриминации цыган в Румынии». В положении указывалось, что собранная службой информация «должна передаваться в государственные органы, правозащитные организации или прессе». С тех пор никто не слышал о результатах деятельности СИСРОМ. Было ли это дитя мертворожденным или же изначально так хорошо была поставлена конспирация в ее работе? Надеемся, что нашей публикацией мы поможем найти ответ на этот вопрос.

Разведывательные способности цыган

 ВСЕ знают девиз разведки «Познай истину…». И никто не будет спорить, что цыгане всегда претендовали на знание истины, предсказывая будущее по руке или на картах. Механизмы проникновения гадающих в суть того, что должно произойти в будущем, до сих пор считаются нераскрытыми. Что это – умение читать знаки на теле, «третий глаз», контакты с «высшим разумом»? Скептики сомневаются. А разведка использует цыганскую информацию, если она подтверждается двумя другими независимыми источниками. Но не только эти способности делали цыган хорошими разведчиками. Не один раз они доказывали это в боях. Во времена царской России оседлых цыган приписывали к казачьим станицам и в случае войн мобилизовывали. В «Реестрах всего Войска Запорожского» значатся фамилии отличившихся в боях храбрых пластунов и лазутчиков: Васька Цыган, Федор Цыганский, Степан Циганчук, Герасим Циганин, Дмитрий Циганчик, Васька Циганченко, Иван Цыганка и др.

 Спецслужбы Третьего рейха весьма опасались лиц, ведущих цыганский кочевой образ жизни. Страшило проникновение нелегальных разведчиков. Знали, что под этой личиной может легко скрыться шпион врага. Всех лиц цыган­ского происхождения немцы регистрировали. Перед началом войны куратор СС Гиммлер распорядился депортировать их в лагеря.

Цыганские разведчики Страны Советов

 НАШ читатель знаком с цыганскими разведчиками в основном по кино- и телефильмам. Вспомним неуловимого мстителя, горячего, обаятельного, артистичного, отважного и находчивого Яшку-цыгана. Он постоянно ходил в разведку, удивляя всех своей пронырливостью и умением уходить от погони. Не менее яркий образ цыганского батальонного разведчика и психолога Будулая мы видели в популярнейшем сериале «Цыган». Будулай стал наиболее ярким воплощением таких качеств разведчика как смелость, преданность, боевая смекалка, умение ориентироваться в сложной обстановке и мгновенно принимать самостоятельные и единственно правильные решения. Он с легкостью справлялся со своими специфическими и порой деликатными обязанностями. У зрителя никогда не возникало сомнения в том, что он был ас в разведке своего батальона. Чтобы лучше понять возможности СИСРОМ, давайте на минуточку представим себе то, какие задания мог бы выполнять Будулай, если бы после войны он остался на службе в аппарате нелегальной военной разведки или же оказался в рядах СИСРОМ.

10 задач, которые способна решать СИСРОМ

 ПОЛЬЗУЯСЬ беспрепятственным передвижением по отработанным десятилетиями (если не столетиями) маршрутам кочевья таборов (излучина Дуная, Приднестровье, Румыния, Молдавия, Балканы), Будулай (а кто его остановит?) с легкостью мог бы осуществлять следующие операции:

 1. Заброска в страны оппонента и вывод с его территории агентов с использованием легендированного кочевьем перемещения через границу.

 2. Осуществление в ходе транзита агентов-маршрутников по заранее намеченным трассам кочевья сбора разведывательной информации путем личного наблюдения, а также использования оперативной техники или своих связей.

 3. Ведение визуальной разведки военных и других особо важных объектов (изучение режима охраны, предназначение построек, характер снабженческих перевозок и т.п.).

 4. Нелегальное перемещение оперативно значимых грузов контрабандным путем (использование наработанных технологий переправки оружия, специзделий, токсичных, био- и радиоактивных компонентов).

 5. Обеспечение конспиративных каналов агентурной связи, включая участие в тайниковых операциях (цыганская почта), а также содержание мобильных явок и почтовых адресов.

 6. Установка в районе разведываемых объектов стационарной оперативной техники, ее замена и при необходимости своевременное изъятие.

 7. Розыск и установка объектов заинтересованности спецслужб.

 8. Психологическая обработка и вербовка источников информации и спец­агентов с использованием механизмов гипнотического посыла, применения техники суггестивной лингвистики и актерского мастерства.

 9. Проведение боевых операций по негласному изъятию документов, ценностей, образцов техники и т.п. Осуществление диверсий, включая захват и ликвидацию объектов.

 10. Оперативное использование вспомогательных агентов с функциями курьеров, «снабженцев», опознавателей, провокаторов, дезинформаторов, участ­вующих в раздробленных на составляющие элементы разведывательных операциях, когда участников используют «втемную» (т.е. без расшифровки истинных целей и задач конкретных дейст­вий).

Выводы

 НА ВСЕ изложенное выше можно возразить: цыгана же видно за версту. Какой из него разведчик? Помните историю про негра-нелегала ЦРУ, заброшенного в район Мурманска? Так цыган из СИСРОМ туда и не пойдет. Он растворится среди сезонных рабочих в районе Приднестровья, в Молдавии, в Венгрии, на Балканах или на Пиренеях.

 Другой вопрос: а кому нужна цыганская разведка? Простым цыганам СИСРОМ нужен меньше всего (лишняя опасность привлечь к себе внимание полиции, да и выгоды, по сравнению, к примеру, с наркобизнесом, никакой). Цыган сам себе разведчик. А вот преступному миру иметь свою структуру, которая легально выходит на правоохранительные органы, весьма полезно. Да и «серым» бизнесменам такая структура может помочь в отмывании денег от незаконных операций. Партии новой Румынии также могут быть заинтересованы в возможности иметь свои структуры охраны и осведомления. А про спецслужбы и говорить нечего. Совсем не вредно иметь «на халяву» дополнительные источники информации в лице СИСРОМ и с выгодой для себя сдавать в аренду оперативные возможности этой организации заказчикам из ЦРУ, МИ-6 или МОССАДа.

 Настораживает тот факт, что цыган­скую разведку со дня ее основания никто не видел и ничего о ней не слышал. Это свидетельствует лишь о высокой степени конспирации активности этой организации или же об отсутствии какого-либо серьезного интереса к кочующим со стороны правоохранительных органов. Последние не в состоянии сосредоточиться на объектах, находящихся на территории оперативного обслуживания временно. А кому отслеживать их деятельность? По правилам секретных служб, чтобы противостоять СИСРОМ, на всех смежных территориях должны были бы появиться соответствующие функциональные подразделения контрразведки. Это в их обязанности входит отслеживание и пресечение операции цыганской разведки, если такая имеется.

Станислав ЛЕКАРЕВ

Современная румынская разведка

 18 ЯНВАРЯ 1990 г. в Румынии создана национальная разведка, которая стала именоваться Службой внешней информации (SEI). 26 марта 1990 г. в Румынии образована национальная контрразведка, которая стала именоваться Румынской службой информации (SRI).

 7 мая 1990 г. в Румынии появились национальная Охранная и караульная служба, разведывательный директорат МВД, а также служба разведки и контрразведки министерства обороны. В 1997 г. к списку официальных спецслужб Румынии добавилась еще одна структура, не имеющая аналогов в мире, – служба безопасности цыган СИСРОМ. Новая структура румынских спецслужб не изменила традиционную направленность их работы. Постсоветская разведка Румынии не отказалась от работы на территории бывшего СССР. В марте 2004 г. в Кишиневе на встрече с директором Службы внешней разведки Румынии Георге Фулгой президент Молдавии Владимир Воронин выступил за более тесное сотрудничество спецслужб Молдавии, Румынии, России и Украины.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести «правительственный час». О том, почему Орешкин получил на орехи, размышляет Михаил ДЕЛЯГИН...

//В мире

Украинский политолог нашел признак подготовки Порошенко к бегству из страны

Украинский политолог нашел признак подготовки Порошенко к бегству из страны

Петр Порошенко уверен в своем фиаско на предстоящих выборах президента Украины и готовится бежать из страны. Такую точку зрения в Facebook высказал Дмитрий Корнейчук, киевский политический эксперт.

//В мире

Эксперт: войска РФ смогут остановить вторжение ВСУ в Донбасс без перехода границ

Эксперт: войска РФ смогут остановить вторжение ВСУ в Донбасс без перехода границ

Россия сможет остановить вторжение Вооруженных сил Украины в непризнанные ДНР и ЛНР без перехода государственных границ. С соответствующим заявлением выступил Виктор Баранец, отечественный военный эксперт.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Тимошенко заверила, что «не пойдёт на уступки президенту России»

Тимошенко заверила, что «не пойдёт на уступки президенту России»

Юлия Тимошенко рассказала заместителю американского госсекретаря по политическим вопросам Дэвиду Гейлу о своих планах на развитие Украины в случае победы на президентских выборах.

//Общество

Почему ЦБ не хочет вернуть деньги вкладчикам банка «Югра»?

Почему ЦБ не хочет вернуть деньги вкладчикам банка «Югра»?

На этой неделе стало известно, что подконтрольное ЦБ Агентство по страхованию вкладов решило обанкротить свыше 50 компаний-заёмщиков банка «Югра». При этом процедура была запущена сразу после объявления АСВ даты второго собрания кредиторов финансовой организации.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Заложника протестов в Шиесе выпустили из полиции

Заложника протестов в Шиесе выпустили из полиции

Архангельский предприниматель Борис Сидоров, попавший за решетку на фоне экологических протестов в Шиесе, в среду вышел на свободу. Никаких обвинений ему не предъявлено, и по какой причине тяжелобольному человеку пришлось провести несколько дней под арестом, непонятно.

//Общество

Курьезы на корпоративах. Как это бывает

Курьезы на корпоративах. Как это бывает

Сегодня по всей стране пройдут корпоративные гуляния. Самое время напомнить на примере прошлых праздников о курьезных и нелепых ситуациях, которые могут произойти. Редакция «АН» призывает россиян гулять сегодня весело, но помнить о том, что наступит завтра...

//Шоу-бизнес

Как ведут себя «звёзды» в неожиданных ситуациях на сцене

Как ведут себя «звёзды» в неожиданных ситуациях на сцене

Выход на сцену для любого человека - волнение. Знаменитостям приходится выступать регулярно. «Аргументы недели» сделали подборку примеров, как артисты справляются со стрессовыми и неловкими ситуациями во время выступления, не теряясь при этом.

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Новости партнеров

//Политика

Треугольник загадок: Москва – Пекин – Каракас

Треугольник загадок: Москва – Пекин – Каракас

По сообщениям из Китая, в руководстве аппарата ЦК КПК и Госсовета (правительства) КНР просто светятся от счастья, наблюдая за той ситуацией, в которой оказалось руководство России в связи с двоевластием в Венесуэле. Дело в том, что президент Венесуэлы Н. Мадуро и платит долги Китаю

//Политика

Китайская страсть большого человека

Китайская страсть большого человека

Замруководителя АП Сергей Кириенко отбыл во второй с начала года отпуск. Куратор внутренней политики и регионов с понедельника 25 февраля ушёл в отпуск на две недели. То есть до 10 марта. Его функционал на время отпуска ведёт другой первый замруководителя АП, курирующий СМИ.

//Новости СМИ2

//Политика

Для победы Индии нужно больше новейших российских самолётов

Для победы Индии нужно больше новейших российских самолётов

Скоротечный конфликт между Индией и Пакистаном, в ходе которого стороны активно применяли авиацию, закончился не в пользу Дели. Конечно, полным поражением это назвать нельзя, но, судя по последним данным, индийцы не смогли поразить лагерь террористов на территории Пакистана.

//Общество

О Евровидении, пенсии от Голиковой и загадке силовиков

О Евровидении, пенсии от Голиковой и загадке силовиков

Бард Александр НОВИКОВ неоднократно выступал на страницах «АН». Его песни знакомы всем читателям еженедельника. Но предлогом для новой встречи с главредом «АН» Андреем УГЛАНОВЫМ стал, как ни странно, очередной международный конкурс Евровидение, который пройдёт в мае в Израиле.

//Общество

Погоня за сверхзвуком открыта

Погоня за сверхзвуком открыта

В январе 2018 г. Владимир Путин на авиазаводе в Казани, наблюдая за полётом сверхзвукового ракетоносца Ту‑160, предложил на его основе и техническом заделе создать гражданскую версию самолёта. Президент напомнил, что у СССР был гражданский сверхзвуковой авиалайнер Ту-144.

//Общество

Операция «Справедливость»

Операция «Справедливость»

Опросы свидетельствуют: значительная часть населения считает идеальным временем брежневский застой, а значит, и потребности в переменах не испытывает. Как власти удалось этого добиться на фоне штрафной экономики и повышения пенсионного возраста? И могут настроения масс поменяться?

//Общество

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к Вам как к гаранту соблюдения прав граждан и законности. Мы – это коллектив из более 300 человек правительственного учреждения культуры Свердловской области – Уральского государственного театра эстрады.

//Экономика

Как премьер оквадратил народ

Как премьер оквадратил народ

Жилищный вопрос не вписывается в указы правительства Дм. Медведева. Как подсчитал Минстрой, в 2018 г. в РФ сдали 75 млн кв. м новых жилых домов. Цифра неплохая, но далека от обещанных премьером 120 млн. кв. Cтроительные достижения – явно не та область, которой мог бы гордиться

//Новости партнеров

//Общество

Правительственные архистратиги

Правительственные архистратиги

Немногие помнят, что 22-м губернатором города Глупова был майор Архистратиг Стратилатович Перехват-Залихватский. Летописец Михаил Салтыков-Щедрин охарактеризовал сего российского государственного мужа коротко и ёмко: «Въехал в Глупов на белом коне, сжёг гимназию и упразднил науки». 

//Общество

«Маршал Кремля» берёт под контроль Ливию

«Маршал Кремля» берёт под контроль Ливию

Ситуация в Ливии сейчас возвращается в фокус мировых СМИ. Западные страны не желают вспоминать, как после их интервенции в этой стране воцарилась анархия с массовой резнёй, пачкой правительств и бегством миллионов беженцев в Европу.

//Общество

ЦРУ рассекретило рецепт советского борща

ЦРУ рассекретило рецепт советского борща

Эксперты подозревают, что разведка США занимается профанацией деятельности. Предположения о том, что ЦРУ имитирует бурную деятельность, нашли подтверждение. ЦРУ опубликовало документы, у которых истёк срок секретности:«Руководство для повара-инструктора сухопутных войск в мирное время»

//Культура

Трудно, но возможно: наши женщины в искусстве

Трудно, но возможно: наши женщины в искусстве

Никто в мире не признаётся, что ведёт дискриминацию по признаку пола: всё происходит тихо и как бы естественным образом. Почти любой сфере профессиональной деятельности (кроме, может быть, той, где предлагается «отдохнуть на досуге») женщины в меньшинстве, в том числе и в искусстве.

//Культура

Надоело играть плохих русских

Надоело играть плохих русских

Ольга Родина окончила ЛГИТМиК, курс знаменитого Вениамина Михайловича Фильштинского. Девять лет жила и работала в США, снималась в известных американских сериалах: «Скорая помощь», «Полиция Нью-Йорка», «Прикосновение зла». В России снималась в картинах «Воровка», «Жаркий лёд»

//Общество

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Итальянский муж тележурналиста, культуролога и фотохудожника Светланы КОНЕГЕН не поздравляет её с 8 Марта, несмотря на то что он прожил в Москве почти 20 лет. Франко Морони не проникся российскими традициями, и не выучил русский язык. Три года назад супруги уехали из Москвы в Италию

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Снайпер поведал об уничтожении сбежавшей на Украину танкисткой ДНР бойцов ВСУ
2

Алена Апина высказалась о принадлежности Крыма
3

А Волга ли впадает в Каспийское море?
4

В ДНР огласили данные о потерях среди воюющих против Донбасса снайперов ВСУ
5

Способ вернуть здоровье сердца с помощью еды обнаружили английские кардиологи

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры