//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шпионаж

Путь к конфронтации

Межгосударственный конфликт в духе холодной войны

№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Путь к конфронтации

 В связи с делом Литвиненко и отказом российской стороны выдать британскому правосудию бизнесмена Лугового, Форин офис объявил 17 июля с.г. о намерении выслать из страны четырех российских дипломатов. Являются ли выдворение официальных представителей страны и визовая война адекватной мерой? 

Виновный в ДТП платит синяками, наличными и репутацией

 КТО рулил на дорогах Британии, знает, что британский водитель весьма любезен и готов уступить дорогу транспорту, когда шофер подает знак фарами или жестом. Но если вы на трассе грубо подрезали британца, он придет в бешенство. В ответ он несколько раз повторит ваш маневр, а потом, обогнав, резко затормозит перед вашим радиатором, подставив свой багажник.

 В случае столкновения он ничем не рискует. Полиция немедленно прибудет на место ДТП (кругом видеокамеры) и законно займет сторону потерпевшего. Малейшее ваше сопротивление расследованию полицейские зафиксируют в кондуите, найдя массу формулировок, регламентирующих наказание за неповиновение блюстителю закона. После этого передадут дело в суд, который вас накажет, о чем дружно раструбят газеты. В их правовой системе наказания суммируются, а не поглощаются меньшие большими...

 Страховщики тем временем быстро оплатят ремонт автомобиля пострадавшего, который отстоял свои права на отечественной дороге. Вот и получается: кто незнаком с этими правилами, платит трижды – синяками, наличными и репутацией. Поэтому находящимся и в политическом трафике следует учитывать взрывной национальный характер аборигенов.

 Нечто подобное происходит и в сценарии «дела Литвиненко». Сразу после гибели от полония-210 бывшего офицера ФСБ и к тому же подданного Великобритании на сцене появился Скотленд-Ярд. В роли страховой компании выступил Вашингтон, который проверяет свою власть. Так что давление на Москву в связи с «делом Литвиненко» вполне соответствует позициям американской администрации по отношению к России. Обвинив россий­ских бизнесменов Лугового и Ковтуна в причастности к убийству, следователи из Лондона тут же прибыли в Москву. Затем последовало требование выдачи Лугового и новый отказ – мол, будем судить сами. Добавили пресс-конференцию Лугового с контробвинениями и срочное признание пострадавшего от англичан В. Жарко с одновременным возбуждением дела по факту британского шпионажа в России. Ответ не заставил себя ждать. Скотленд-Ярд обнародовал имя ключевого свидетеля отравления Литвиненко (официант, подававший чай, который отравили), после чего 17 июля Форин офис объявил о намерении выслать из страны четырех российских дипломатов.

 Англичане выбрали беспроигрышный вариант. Получается, если Луговой туда не приедет ни при каких обстоятельствах, даже ценой дипломатического скандала, то виновность его вроде бы косвенно подтверждена.

Хроника англо-российских визовых войн

 В 1971 г. в связи с предательст­вом оперработника лондонской резидентуры КГБ майора О. Лялина из Великобритании было выслано 105 дипломатических и торговых представителей СССР.

 В 1983 г. из Англии было выслано 7 советских разведчиков. Тогда же европейские страны из солидарности объявили персонами нон грата 64 дипломатов СССР.

 В сентябре 1985 г. в связи с «делом Гордиевского» Великобритания выслала из страны 25 советских граждан, обвинив их в шпионаже. В ответ в том же месяце советское правительство выслало из СССР 25 англичан. Вскоре обе страны обменялись еще полудюжиной нежелательных дипломатов.

 В апреле 1996 г. в связи с делом английского агента Платона Обухова (сотрудник МИД РФ) «за деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом» из Москвы и Лондона были высланы по четыре сотрудника посольств Великобритании и России.

 26 октября 2004 г. MИ-5 и MИ-6 направили министру внутренних дел Британии Дэвиду Бланкету секретный документ «Угроза шпионажа», в котором говорится, что на территории Британии действуют 18 разведчиков СВР и как минимум 14 сотрудников ГРУ. Все 32 разведчика обладают дипломатическим статусом, и у каждого из них по десятку информаторов и подотчетных агентов, которые, в частности, следят за врагами и критиками президента России.

 В январе 2006 года российское телевидение показало кадры скрытой съемки использования английскими разведчиками спецаппаратуры безличной агентурной связи на территории Москвы с неизвестным источником разведывательной информации. Российской стороной было принято решение не прибегать к высылке из страны «погоревших» разведчиков МИ-6, не желая, чтобы на их место приехали более опытные и законспирированные.

 Эта практика некоторое время существовала в отношениях Москвы и Лондона. За этот период, по данным британской прессы, несколько российских дипломатов уже были высланы из Великобритании. Правда, информация эта не афишировалась, чтобы не провоцировать международную напряженность и сохранить добрые отношения с Кремлем. Видимо, ничто не вечно.

Кому адресован британский вызов?

 ЕСЛИ это произойдет, то возникает ряд вопросов, касающихся перспектив англо-российских отношений. Является ли инициатива Форин офиса началом цепочки дипломатических акций, которые последуют за первым шагом и приведут к кризису двусторонних отношений? Скорее всего, ответ на этот вопрос даст реакция МИД РФ. Но она будет зависеть, в частности, от того, кто окажется в британском списке персон нон грата. На кого будет направлено острие? Будут ли это дипломаты с «плащами и кинжалами» среднего и низшего звена или иерархически важные лица? Чьи плащи пострадают? По какому ведомству ожидается отправка – по политическому или военному? Кому адресована недружественная акция?
Следует сказать, что британцы умеют играть в такие игры. Можно предположить, что в данном случае, когда речь не идет о шпионаже, жертвами окажутся «чистые» дипломаты. Так британцы дадут знать, что адресатом является правительство, а не спецслужбы.

Где выход из кризиса?

 СКОРЕЕ всего, при ответных мерах будет выбран принцип «зуб за зуб». Волнует ли эта ситуация рядовых британских и российских налогоплательщиков, представляющих электорат? Трудно сказать. И да, и нет. Пожалуй, простых британцев это затрагивает больше. Ближе к зиме, если начнется серьезный обмен дипломатическими и экономическими любезностями, огонь газовой горелки, обогревающий жителей Альбиона, может оказаться немаловажным фактором.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Если у нас в Арктике не будет военной силы - отнимут всё!»

«Если у нас в Арктике не будет военной силы - отнимут всё!»

Арктика является сферой военных интересов России, напомнил зампред правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. О защите Русского севера размышляет президент Академии геополитических проблем Леонид ИВАШОВ...

//Мнение

Им все живется весело, богато на Руси

Им все живется весело, богато на Руси

Смена главы Росстата на понятливого юношу из ведомства министра Орешкина крайне благотворно сказалась на росте если не всей экономики РФ, то точно самой важной ее части. Как говорилось в советские времена, «с чувством глубокого удовлетворения» статведомство доложило о неуклонном росте зарплата чиновников.

//В мире

Трамп продлил антироссийские санкции, введенные в 2014 году из-за ситуации на Украине

Трамп продлил антироссийские санкции, введенные в 2014 году из-за ситуации на Украине

Дональд Трамп продлил антироссийские санкции, введенные в 2014 году из-за ситуации на Украине. В Белом доме уточнили, что санкции, которые ввел будучи президентом Барак Обама, продлены на один год.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

В РПЦ заявили, что «россияне закончатся к 2050 году», и изменить это уже невозможно

В РПЦ заявили, что «россияне закончатся к 2050 году», и изменить это уже невозможно

В Русской православной церкви считают, что вскоре около трети жителей страны будут мусульманами. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов.

//Общество

Госдума пересмотрит законопроект о доплатах к пенсиям

Госдума пересмотрит законопроект о доплатах к пенсиям

Правительство 4 марта внесло в Госдуму законопроект о доплатах к пенсиям. Пенсионеры, которым назначены минимальные пенсии, смогут получить социальные доплаты сверх величины регионального прожиточного минимума.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Власти поселка Урдома сорвали общественные слушания

Власти поселка Урдома сорвали общественные слушания

Ситуация с протестами в поселке Урдома Архангельской области все больше запутывается. Экологические активисты блокируют дорогу к стройплощадке, на которой планируется возвести современный экотехнопарк.

//В мире

В ДНР сообщили о похищении СБУ экс-командира танкового экипажа Светланы Дрюк

В ДНР сообщили о похищении СБУ экс-командира танкового экипажа Светланы Дрюк

В управлении Народной милиции Донецкой народной республики опровергли информацию, распространенную украинскими СМИ, о том, что бывшая командир танкового экипажа Светлана Дрюк перешла на сторону ВСУ.

//Футбол

После лечения в СИЗО у Кокорина начала гноиться нога

После лечения в СИЗО у Кокорина начала гноиться нога

Состояние здоровья нападающего «Зенита» Александра Кокорина становится всё хуже и хуже. После лечения в следственном изоляторе футболист получил ожог и загноение ноги.

//Общество

Страховщики составили список самых угоняемых автомобилей в России

Страховщики составили список самых угоняемых автомобилей в России

В России 2018 году, по данным автостраховщиков, чаще всего угоняли автомобили марки Cadillac Escalade. Вторую строчку списка угоняемых автомашин занял Lexus LX с показателем 1,23 процента.

//Новости партнеров

//Общество

Пропаганда 2.0

Пропаганда 2.0

Наши граждане всегда были субъектом государственной пропаганды. Как говорится – дело привычное. Особенно для российских граждан.  Понятно, если государственные институты делают это для поднятия патриотизма. Но в последнее время случаются выбросы этой самой пропаганды, которые наводят на мысль – а кто заказывает музыку?

//Политика

В Госдуме связали продление санкций с внутренней политикой США

В Госдуме связали продление санкций с внутренней политикой США

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов рассказал, с какой целью власти Соединённых Штатов продлили действие антироссийских санкций и когда России стоит ждать их отмены.

//Новости СМИ2

//В мире

В Ватикане откроют архивы времён Второй мировой

В Ватикане откроют архивы времён Второй мировой

Папа римский Франциск сообщил о том, что Ватикан готов рассекретить архивные документы за период Второй мировой войны. Произойдёт это через год – в начала марта 2020 года.

//Здоровье

Долгие просмотры телевизора приводят к ухудшению памяти

Долгие просмотры телевизора приводят к ухудшению памяти

В Великобритании учёные сообщили, что просмотр телевизора приводит к ухудшению памяти у пожилых людей. Эксперты порекомендовали не проводить за просмотром телепередач более трёх часов в день.

//Шоу-бизнес

В сети спорят, на кого похож сын Ирины Дубцовой

В сети спорят, на кого похож сын Ирины Дубцовой

Ирина Дубцова опубликовала фото своего сына в день рождения Артема. И подписчики артистки в Инстаграм принялись спорить, на кого похож сын Ирины и Романа Черницына. На 18-летие Дубцова пообещала подарить сыну "тачку".

//Общество

Журнал Forbes назвал имя самой богатой женщины в мире

Журнал Forbes назвал имя самой богатой женщины в мире

Титул самой состоятельной женщины получила наследница всемирно известного косметического бренда L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс. Её капитал оценили в 49,3 миллиарда долларов.

//Шоу-бизнес

Актер из «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри умер в возрасте 52 лет

Актер из «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри умер в возрасте 52 лет

В США умер голливудский актёр Люк Перри, прославившийся благодаря роли Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Люку Перри было 52 года. Артист скончался после обширного инсульта.

//Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук познакомила внучек с дочкой своего возлюбленного

Светлана Бондарчук познакомила внучек с дочкой своего возлюбленного

Светлана Бондарчук познакомила внучек - дочек сына Сергея и Таты Бондарчук 6-летнюю Маргариту и 4-летнюю Веру с дочкой своего возлюбленного Сергея Харченко. Пара сводила девочек на балет в Большой театр.

//Новости партнеров

//Общество

Уволен сотрудник «Роскосмоса», сравнивший жителей хрущевок со «скотобазой»

Уволен сотрудник «Роскосмоса», сравнивший жителей хрущевок со «скотобазой»

Дочернее предприятие «Роскосмоса» «Агат» приняло решение уволить своего сотрудника Станислава Жаркова, назвавшего жителей хрущевок «скотобазой». Об увольнении Жаркова сообщается на сайте корпорации.

//В мире

Женщина впервые в жизни приняла участие в лотерее и выиграла

Женщина впервые в жизни приняла участие в лотерее и выиграла

Пожилая американка решила изменить своим привычкам и купила лотерейный билет. Счастливица выиграла крупную сумму – осталось придумать, на что потратить деньги.

//Общество

В один из моргов ЕАО тела теперь доставляют сами родственники

В один из моргов ЕАО тела теперь доставляют сами родственники

Мертвецкая, расположенная на территории ЕАО, стала инициатором грандиозного скандала, отказавшись обслуживать клиентов. В один из моргов Ленинского района тела теперь доставляют сами родственники.

//Здоровье

Женщины зачастую ценят здоровье родных больше собственного

Женщины зачастую ценят здоровье родных больше собственного

Исследователи обнаружили, что женщины, выступающие в роли матери или жены, больше заботятся о здоровье своих близких, чем о собственном. Из-за этого многие из них игнорируют первые признаки сердечного приступа.

//Здоровье

Развеяны основные мифы о мигрени

Развеяны основные мифы о мигрени

Мигрень в наше время многим знакома не понаслышке. Неприятная головная боль может испортить не только настроение, но и повлиять на зрительное и слуховое восприятие и даже на обоняние. Британские учёные развеяли самые распространённые мифы касательно мигрени.

//Общество

Сын Евгения Плющенко покорил телевидение Японии

Сын Евгения Плющенко покорил телевидение Японии

Шестилетний фигурист выступил в паре со своим отцом в рамках соревнований по фигурному катанию, которые показали в эфире японского канала TBS.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

«Пророчество Ванги» о завершении гражданской войны на Украине появилось в сети
2

Появилось «пророчество Нострадамуса» об окопной войне в Донбассе в 2019 году
3

А Волга ли впадает в Каспийское море?
4

Эксперт озвучил возможный признак подготовки населения Украины к войне с Россией
5

Обнародовано примерное количество готовых воевать за ДНР российских добровольцев

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры