Путь к конфронтации

В связи с делом Литвиненко и отказом российской стороны выдать британскому правосудию бизнесмена Лугового, Форин офис объявил 17 июля с.г. о намерении выслать из страны четырех российских дипломатов. Являются ли выдворение официальных представителей страны и визовая война адекватной мерой?

Виновный в ДТП платит синяками, наличными и репутацией



КТО рулил на дорогах Британии, знает, что британский водитель весьма любезен и готов уступить дорогу транспорту, когда шофер подает знак фарами или жестом. Но если вы на трассе грубо подрезали британца, он придет в бешенство. В ответ он несколько раз повторит ваш маневр, а потом, обогнав, резко затормозит перед вашим радиатором, подставив свой багажник.

В случае столкновения он ничем не рискует. Полиция немедленно прибудет на место ДТП (кругом видеокамеры) и законно займет сторону потерпевшего. Малейшее ваше сопротивление расследованию полицейские зафиксируют в кондуите, найдя массу формулировок, регламентирующих наказание за неповиновение блюстителю закона. После этого передадут дело в суд, который вас накажет, о чем дружно раструбят газеты. В их правовой системе наказания суммируются, а не поглощаются меньшие большими...

Страховщики тем временем быстро оплатят ремонт автомобиля пострадавшего, который отстоял свои права на отечественной дороге. Вот и получается: кто незнаком с этими правилами, платит трижды – синяками, наличными и репутацией. Поэтому находящимся и в политическом трафике следует учитывать взрывной национальный характер аборигенов.

Нечто подобное происходит и в сценарии «дела Литвиненко». Сразу после гибели от полония-210 бывшего офицера ФСБ и к тому же подданного Великобритании на сцене появился Скотленд-Ярд. В роли страховой компании выступил Вашингтон, который проверяет свою власть. Так что давление на Москву в связи с «делом Литвиненко» вполне соответствует позициям американской администрации по отношению к России. Обвинив россий­ских бизнесменов Лугового и Ковтуна в причастности к убийству, следователи из Лондона тут же прибыли в Москву. Затем последовало требование выдачи Лугового и новый отказ – мол, будем судить сами. Добавили пресс-конференцию Лугового с контробвинениями и срочное признание пострадавшего от англичан В. Жарко с одновременным возбуждением дела по факту британского шпионажа в России. Ответ не заставил себя ждать. Скотленд-Ярд обнародовал имя ключевого свидетеля отравления Литвиненко (официант, подававший чай, который отравили), после чего 17 июля Форин офис объявил о намерении выслать из страны четырех российских дипломатов.

Англичане выбрали беспроигрышный вариант. Получается, если Луговой туда не приедет ни при каких обстоятельствах, даже ценой дипломатического скандала, то виновность его вроде бы косвенно подтверждена.



Хроника англо-российских визовых войн



В 1971 г. в связи с предательст­вом оперработника лондонской резидентуры КГБ майора О. Лялина из Великобритании было выслано 105 дипломатических и торговых представителей СССР.

В 1983 г. из Англии было выслано 7 советских разведчиков. Тогда же европейские страны из солидарности объявили персонами нон грата 64 дипломатов СССР.

В сентябре 1985 г. в связи с «делом Гордиевского» Великобритания выслала из страны 25 советских граждан, обвинив их в шпионаже. В ответ в том же месяце советское правительство выслало из СССР 25 англичан. Вскоре обе страны обменялись еще полудюжиной нежелательных дипломатов.

В апреле 1996 г. в связи с делом английского агента Платона Обухова (сотрудник МИД РФ) «за деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом» из Москвы и Лондона были высланы по четыре сотрудника посольств Великобритании и России.

26 октября 2004 г. MИ-5 и MИ-6 направили министру внутренних дел Британии Дэвиду Бланкету секретный документ «Угроза шпионажа», в котором говорится, что на территории Британии действуют 18 разведчиков СВР и как минимум 14 сотрудников ГРУ. Все 32 разведчика обладают дипломатическим статусом, и у каждого из них по десятку информаторов и подотчетных агентов, которые, в частности, следят за врагами и критиками президента России.

В январе 2006 года российское телевидение показало кадры скрытой съемки использования английскими разведчиками спецаппаратуры безличной агентурной связи на территории Москвы с неизвестным источником разведывательной информации. Российской стороной было принято решение не прибегать к высылке из страны «погоревших» разведчиков МИ-6, не желая, чтобы на их место приехали более опытные и законспирированные.

Эта практика некоторое время существовала в отношениях Москвы и Лондона. За этот период, по данным британской прессы, несколько российских дипломатов уже были высланы из Великобритании. Правда, информация эта не афишировалась, чтобы не провоцировать международную напряженность и сохранить добрые отношения с Кремлем. Видимо, ничто не вечно.



Кому адресован британский вызов?



ЕСЛИ это произойдет, то возникает ряд вопросов, касающихся перспектив англо-российских отношений. Является ли инициатива Форин офиса началом цепочки дипломатических акций, которые последуют за первым шагом и приведут к кризису двусторонних отношений? Скорее всего, ответ на этот вопрос даст реакция МИД РФ. Но она будет зависеть, в частности, от того, кто окажется в британском списке персон нон грата. На кого будет направлено острие? Будут ли это дипломаты с «плащами и кинжалами» среднего и низшего звена или иерархически важные лица? Чьи плащи пострадают? По какому ведомству ожидается отправка – по политическому или военному? Кому адресована недружественная акция?

Следует сказать, что британцы умеют играть в такие игры. Можно предположить, что в данном случае, когда речь не идет о шпионаже, жертвами окажутся «чистые» дипломаты. Так британцы дадут знать, что адресатом является правительство, а не спецслужбы.



Где выход из кризиса?



СКОРЕЕ всего, при ответных мерах будет выбран принцип «зуб за зуб». Волнует ли эта ситуация рядовых британских и российских налогоплательщиков, представляющих электорат? Трудно сказать. И да, и нет. Пожалуй, простых британцев это затрагивает больше. Ближе к зиме, если начнется серьезный обмен дипломатическими и экономическими любезностями, огонь газовой горелки, обогревающий жителей Альбиона, может оказаться немаловажным фактором.