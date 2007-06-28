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Загадка смерти лорда Роберта Максвелла

Ликвидация агента четырех разведок

№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Загадка смерти лорда Роберта Максвелла

 На траверзе Антильских островов в ночь на 5 ноября 1991 г. вывалился за борт собст­венной яхты владелец газет и пароходов, радиостанций, телекомпаний и книгоиздательств 68-летний лорд Роберт Максвелл. Являясь в период холодной войны агентом МИ-6, ЦРУ и «Моссад», Максвелл сумел внедриться в окружение Политбюро ЦК КПСС. Он очаровал Мао, Брежнева, Черненко, Андропова, Горба-чева, Чаушеску, Хонеккера, Гусака и Кадара. Стал после Хаммера вторым человеком из «мира чистогана», получившим доступ к телам кремлевских правителей. После его смерти появились публикации, доказывавшие, что он был агентом КГБ, но загадка его смерти так и осталась нераскрытой. «АН» собрали дополнительные сведения, которые позволят нашему читателю найти правильный ответ.

 В НЕБОЛЬШОЙ деревушке, что между Карпатами и Тисой, в бедной еврейской семье Михаила и Анны Хок 10 июня 1923 г. родился сын Абрахам. В сентябре 1939 г., когда части Красной армии перешли границу между Польшей и СССР, заботливые родители, изменив имя сына на немецкий манер – Ян Людвиг Хох, отправили его во Францию. Там судьба свела его с сионистским подпольем. Молодой террорист Ицхак Шамир ввел юношу в сионистскую подпольную организацию «Иргун». Те направили его на конспиративную квартиру в Тель-Авиве. Инструкторы обучили юношу различным приемам подпольной борьбы и саботажа. Затем последовало задание – отправиться во Францию и вступить сначала в Сопротивление, а затем в британскую армию.

 В 1941 г. Ян Людвиг – простой грузчик британской армии, затем шифровальщик, а потом и офицер разведки. Принял участие в высадке в Нормандии. В 1944 г. сменил имя. Роберт Максвелл звучало вполне «по-шотландски». В начале марта 1945 г. на Рурском фронте его наградил Военным Крестом сам Монтгомери. До 1945 г. Максвелл в военных органах МИ-9 и МИ-14 специализируется на допросах бывших офицеров Абвера, СД и гестапо. Получил данные о тайниках с секретными  документами германской разведки военного периода.

 В поле зрения МГБ попал осенью 1945 года. Хотел узнать о судьбе своих родителей. Установил контакт с представителями советской разведки. Ему сообщили, что во время оккупации чехословацкой части Карпатского региона венгерским режимом Хорти семью Хохов вместе с другими еврейскими семьями вывезли в концлагеря. Мать погибла в Аушвице, отец пропал без вести в хортиских тюрьмах. Каких-либо следов их захоронения найдено не было. Отношения с Максвеллом получили нужное развитие.

 В марте 1947 г. он уволился из армии и зарегистрировал книгоиздательскую компанию. Через пять лет продукцию «Пергамон пресс» покупали в 125 странах. Для прикрытия операций британской разведки были созданы идеальные условия. Разведывательные возможности Максвелла расширились еще больше, когда в 1964 г. он стал членом парламента от лейбористской партии.

 КГБ СССР неоднократно докладывал в ЦК КПСС о целесообразности сотрудничест­ва с Максвеллом. Срослось. Бри­танская разведка с помощью Максвелла строила мост между Лондоном и Москвой. Им нужен был свой доктор Хаммер.

 И вот в 1968 г. депутат английского парламента Максвелл, демонстративно поддержав ввод войск Варшавского договора в Прагу, стал большим другом коммунистических лидеров. Когда Максвелл начал издавать в «Пергамон пресс» нетленные произведения Брежнева, это дало ему выход лично на генсека. Он успел издать и Черненко, и Андропова, и Горбачева. Есте­ственно, все расходы компенсировались КГБ. Кроме МИ-6 его «окучивали» спецслужбы США, Канады и Израиля. Там прекрасно понимали возможности этого агента влияния:

 – «доступ к телу» руководителей КПСС со всеми вытекающими последствиями (возможность получать оценку состояния здоровья лидеров СССР, а при необходимости и «радикальное воздействие»);

 – канал доведения направленной информации;

 – постоянная возможность зондирования отношений советского руководства к конкретным политическим инициативам Запада;

 – оценка состояния и устойчивости режимов в СССР и Восточной Европе.

 Максвелл сотрудничал, но никогда не забывал о своих финансовых интересах. Небезвозмездно помогал соц­странам создавать совместные предприятия за границей.

 В результате бесследно исчезли 2 млн. долл., тайно отпущенных правительством Болгарии для «отмывания» денег от наркотрафика в западных банках. Настойчиво предлагал высокопоставленным  советским партийным  деятелям открывать счета в Лихтенштейне. За содействие в открытии таких счетов для сотрудников КГБ и представителей коммунистической партии Максвелл получал комиссионные. В МИ-5 такая информация считалась особо ценной.

 С конца 80-х гг. с помощью Максвелла начинаются операции по «отмыванию» денег КПСС за границей. В этот период по линии идеологической контрразведки с Максвеллом поддерживал контакт полковник Владимир Головин. Вскоре он неожиданно умер. Работал с Максвеллом и бывший сотрудник внешней контрразведки лондонской резидентуры полковник Виктор Бредихин. И он скоропостижно скончался, работая в КГБ. Еще одним оперативным контактом Максвелла был контрразведчик полковник Вадим Бирюков, регулярно выезжавший в европейские страны для встреч с иностранной агентурой. Вскоре после гибели Максвелла Бирюков при невыясненных обстоятельствах был убит неизвестными лицами в московском гараже.

 В КГБ понимали, что такого человека нельзя было втягивать в рискованные контакты, которые могут поставить под угрозу выполнение «ответственного партийного задания». Светили награды и продвижения по службе огромного количества руководящих сотрудников ЦК КПСС и КГБ. Несколько раз в этот период с ним встречался лично В.А. Крючков. В ходе этих встреч была достигнута договоренность о том, что Максвелл в интересах КГБ начнет издавать в Лондоне журнал, а также финансирует в Москве работу киностудии, которая будет снимать фильмы по сценариям КГБ. С Максвеллом «работал» и резидент КГБ в США генерал Д. Якушкин. В июне 1991 г. в Лондоне с ним встречался генерал Л. Шебаршин (начальник внешней разведки КГБ). Трудно поверить в то, что все «контактеры» КГБ строили иллюзии в отношении Максвелла. Ведь люди его типа, сотрудничая с разведками, прежде всего, работают на себя. Несмотря на это ряд начальников в КГБ получили за контакты с Максвеллом повышения по службе и правительственные награды. Но сколько веревочке не виться, а конец рано или поздно будет. И он наступил.

Версии загадочной гибели Максвелла

 4 НОЯБРЯ 1991 г. Максвелл вышел в открытое море на собственной яхте и исчез. Через несколько часов его голое тело было обнаружено недалеко от Канарских островов. Официально объявили, что это результат сердечного приступа. Но эксперты института судебной медицины Тель-Авива, где 9 ноября было произведено по­вторное вскрытие, обнаружили на теле Максвелла множе­ственные ранения: на внутренних тканях гематомы, повреждения на спине, плечах и руках, след от ушиба под правым ухом, разрыв тканей на левом плече и следы. Все свидетельствовало о насилии. Разрыв мышцы под левым плечом явно указывал на то, что Максвелл какое-то время висел на одной руке, а затем упал. Признаков коронарного тромбоза или инфаркта обнаружено не было.

 Вдова Максвелла и его личный врач опровергли версию о самоубийстве на почве неизличимой болезни. Пытались кивать и в сторону советской разведки, но она находилась в этот период в таком состоянии, когда подобного рода операции ей были непосильны. Как на уровне согласования, так и на уровне исполнения. В такой ситуации в качестве исполнителя подобной акции наиболее вероятным выглядел морской спецназ британского Адмиралтейства (СБС).

Израильский и советский след в деле ликвидации Максвелла

 В СЕНТЯБРЕ 1991 г. Максвелл признался в узком кругу в том, что организовал в августе встречу между связниками «Моссад» «Liaison» и бывшим председателем КГБ Владимиром Крючковым. На этой встрече, которая состоялась на борту яхты Максвелла, обсуждалась поддержка со стороны «Моссад» свержения Михаила Горбачева. «Моссад» пообещал посодействовать через свои политические связи скорейшему признанию нового режима, а также предоставить ему поддержку в виде материального обеспечения. Взамен «Моссад» потребовал выпустить всех советских евреев. Но премьер-министр Израиля Ицхак Шамир стал опасаться, что, если информация о том, что «Моссад» пытается нарушить процесс демократизации СССР, вырвется наружу, – это станет страшным ударом по положению Израиля на Западе. Такое соучастие поймут как предательство Запада. На свою беду Максвелл в телефонном разговоре использовал этот факт в качестве угрозы Шамиру, чтобы заставить его срочно помочь его зашатавшейся империи. Шамир по­просил Максвелла перезвонить через пару часов. Затем он вышел на шефа «Моссад» и потребовал избавить его раз и навсегда от «маленького чеха»…

 В ночь на 5 ноября проб­лема Максвелла была решена.

 Роберта Максвелла похоронили в Иерусалиме на горе Олив на кладбище для самых почетных героев нации. «Он сделал для Израиля больше, чем можно сегодня сказать», — произнес Шамир в своей речи на похоронах своего друга и своей жертвы. Могильщики пояснили репортерам, что Иисус, Мария и Мухаммед отправились на небо отсюда. Это было вполне в стиле Максвелла.

 Его загадочная смерть в океане стала точкой в захватывающем авантюрном романе, героями которого были слишком известные люди, чтобы об этом стало известно широкой общественности. Вместе со смертью Роберта Максвелла закончился век великих шпионов.

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