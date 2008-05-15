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Зеркальный обмен любезностями спецслужб США и России

№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Зеркальный обмен любезностями спецслужб США и России

 Первыми начали американцы. В ноябре прошлого года без официальных разъяснений они попросили покинуть страну российского дипломата, который работал в Нью-Йорке. На ответный шаг Москва  решилась лишь 14 апреля с.г. Высылка была применена в отношении сотрудника одной из американских дипмиссий в России.

 Такая длительная пауза обычно объясняется либо отсутствием повода для ответной меры, либо затянувшимся выяснением отношений, либо простой нерасторопностью пострадавших. Тем не менее, недолго думая  американцы уже 22 апреля с.г. выдворили из США еще одного российского дипломата. На это раз на Смоленской площади не дремали и уже шестью днями позднее потребовали, чтобы из России уехали двое американских дипломатов. Они послушно покинули страну в течение 48 часов.

 Следует обратить внимание на то, что в обоюдных выдворениях термин «персона нон грата» ни Москвой, ни Вашингтоном не был использован.

 Единственная подсказка к разгадке этой тайны заключается в том, что покинувшие Россию американские дипломаты оказались военными атташе. Это значит, если следовать принципу «око за око, голова за голову», и россияне, ранее покинувшие США, были военными. Это похоже на правду. За последние несколько лет основная активность разведок США и России отмечалась на ниве обоюдного сбора секретной информации о военном потенциале и вооружениях противостоящих сторон.

 МИД России и Госдепартамент США, как и Пентагон, решили воздержаться от комментариев. Они дружно отрицали любую связь между высылкой американских дипломатов из Москвы и аналогичными действиями Вашингтона. Обе стороны подчеркнули, что не считают обмен любезностями в виде досрочного прекращения командировок дипломатов признаком ухудшения российско-американских отношений. И правильно. Пора остановиться, ведь пока неизвестно, как посмотрит на такие «визовые игрища» новая администрация США, да и новый российский президент к началу конфликта еще не приступил к исполнению.

 Видимо, исходя из данных соображений и разыграли эту «деликатную» карту, подвесив ситуацию до лучших времен. Создали, так сказать, «задел» на случай политических торгов. Ведь истинные причины размена дипломатами можно представить по-разному. Эти «козыри» пока оставлены в рукаве. А вдруг пригодятся. И все-таки представители госдепартамента Шон Маккормик, Гонсало Гальегас и Джессика Саймон не удержались от комментариев. Не сговариваясь, все они пояснили: «США не согласны с решением Смоленской площади, но выполнят просьбу российского руководства на данном этапе, оставив за собой право на принятие ответных действий».

 И вот вчера анонимные американские представители раскрыли истинные причины выдворения из Москвы своих разведчиков. Оказывается, в марте с.г. армейский подполковник и капитан 3-го ранга ВМС США пытались проникнуть на Новосибирское авиационное производственное объединение, выпускающее истребители-бомбардировщики Су-34. На проходной, куда они явились без предварительного согласования, они были остановлены бдительной охраной.

 В свое оправдание задержанные заявили, что действовали в соответствии с правилами и за три дня до поездки уведомили об этом российские власти. Однако, по сложившейся практике протокола, дипломаты, намеревающиеся посетить связанные с секретностью объекты, заранее договариваются о таких визитах и получают приглашения. В данном случае этого сделано не было. Американской стороне ничего не осталось, как заявить: «...происшествие с этими двумя парнями случилось по их собственной вине». В мире дипломатии и шпионажа такие вещи иногда происходят. Называются они эскалацией дипломатического противостояния.

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