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Разведка США нашла угрозу

№ 11(97) от 13.03.2008 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Разведка США нашла угрозу
Коллаж В. КРЕСТЬЯНИНОВА

Операция «Русская угроза»

 СЦЕНАРИЙ к фильму о всемирных угрозах, где России отводится не последнее место, подготовили первые лица разведывательного сообщества США. Среди них все стратегическое руководство разведсообществом США: адмирал Майкл Макконнелл, директор ЦРУ генерал Майкл Хейден, директор ФБР Роберт Мюллер, директор военной разведки США генерал-лейтенант Майкл Мейплс и заместитель госсекретаря США по разведке и анализу Рэнделл Форт. Редактировали сценарий ведущие американские кремленологи - директор российской и евро-азиатской программы Центра стратегических исследований Эндрю Качинс, бывший директор по России Совета по национальной безопасности США Томас Грэм, профессор международных отношений университета Джорджа Вашингтона Генри Хейл, старший эксперт Института мировой экономики Питерсена Андерс Аслунд.

 «Писать» сценарий начали еще в 2000 году. Для начала на очередных слушаниях в Конгрессе США назвали Россию поставщиком компонентов баллистических ракет Ирану. Объяснили тем, что Москва является «одним из очагов международной организованной преступности». На следующий год президент США назвал Россию «плохой зоной для инвестиций», отметив, что количество российских разведчиков в США уже превысило допустимые пределы. В том же году национальной доктриной безопасности США было декларировано право нанести при необходимости ядерные удары по семи государствам: России, Китаю, Ираку, Ирану, Северной Корее, Ливии и Сирии. Затем, как бы «противодействуя угрозам, стоящим перед Соединенными Штатами Америки», в Вашингтоне взяли курс на обеспечение абсолютного военного превосходства, официально выйдя из Договора ПРО от 1972 года. В сентябре 2007 г. Майкл Макконнелл объявил об активности российской разведки на территории США, «которая приближается к уровню времен холодной войны».

Энергетика и растущее экономическое влияние России

 ПОЧЕМУ нас записали в «бяки»? По версии американской разведки, Россия, видите ли, ставит под удар геополитические планы Вашингтона. Она стремится проводить независимую энергетическую политику, «используя доступ к внешним рынкам для реализации своего финансового влияния в мире». Особой опасностью для США объявлена возможность создания «газовой ОПЕК» с участием России, Ирана, Алжира, Катара, Малайзии и Индонезии. Еще полтора года назад об этом говорили в Госдуме. Эта возможность стала явью в марте 2007 г., когда на встрече экспортеров газа в Дохе была создана международная группа по определению уровня цен на газ. На фоне слабеющего доллара глава американской разведки расценил как тревожный сигнал стремление некоторых поставщиков «черного золота», включая Иран, Сирию и Ливию, получать плату в других валютах или отказаться от привязки своих валют к доллару. Вздрогнув, Конгресс тут же принял скандальный законопроект. Правительству было разрешено принимать санкции против государств, создающих международные нефтяные и газовые организации по принципу ОПЕК.

Угроза кибертерроризма в чистом виде

 ВТОРОЙ угрозой, исходящей от сегодняшней России, американская разведка считает кибертерроризм. Аналитики ЦРУ сделали вывод, что Россия способна технически проникать в информационные системы США. Такая оценка была дана на основе анализа прошлогодней кибератаки, якобы совершенной российской стороной на Эстонию.

 В Ленгли забыли, как летом 2000 г. агентами ФСБ был задержан компьютерный хакер Павел Ильин, пытавшийся, по заданию ЦРУ, взломать компьютерный сервер базы данных ФСБ. Тогда «сгорели» вербовавшие его сотрудники службы безопасности посольства США Бартл Бурк Горман, Джон Фоулер Коннерс, Гарри Аллен Диксон, Майкл Пищимук и Уильям Смит. Запамятовали и то, что в марте 2001 г. ребята из электронной разведки США прокололись в Вашингтоне, вырыв тоннель под наше диппредставительство.

Кто кому опасен?

 ПО МНЕНИЮ независимых экспертов разведки, Россия для США угрозы не представляет - слабовата. Скорее Америка угрожает России. США обогнали нашу страну в военных технологиях, да и экономическая безопасность РФ постоянно находится под угрозой из-за кризиса экономики США.

 Но беда в другом. Во-первых, есть психологическая угроза - Россия слишком зациклилась на том, что происходит в США. Во-вторых, никто в США толком не знает, что происходит в России, а это вызывает агрессию. Пока в США сохраняется интрига на внутрипартийных выборах, «российская карта» будет востребованной. И вот на фоне высказываний в духе «Карфаген должен быть разрушен!» президентская избирательная кампания будет обострять дискуссии по внешнеполитическим проблемам. При этом ругать Москву становится хорошим тоном. Но тот, кто считает нас врагами, не должен удивляться, когда отвечают взаимностью.

Кибершантаж - излюбленное оружие террористов

 КОМПЬЮТЕРНЫЙ терроризм - угроза реальная. Она дала о себе знать в феврале 2005 г., когда американская компания ChoicePoint допустила утечку конфиденциальных сведений о 145 тыс. граждан США. Тогда в руки злоумышленников попали данные об именах, адресах, о номерах социального страхования и водительских правах, отчеты по операциям с кредитными картами, накопленные в ChoicePoint. В марте 2005 г. полиция арестовала жителя Флориды Дональда Мэтью МакНиза, администратора баз данных в компании Prudential Insurance Company of America. С целью перепродажи он похитил информацию о 60 тыс. сотрудников компании. А в октябре 2005 г. в США хакерским методом из базы компании Seisint, подразделения англо-голландского издательского холдинга Reed Elsevier, была похищена информация с именами 32 тыс. граждан США. Она может быть использована злоумышленниками для совершения различного рода махинаций от чужого имени. Через несколько дней на Гавайях ФБР был арестован американский инженер Ношир Джовадия, участвовавший в разработке технологии самолета «Стелс». На его компьютере были найдены 14 тыс. файлов с материалами, касающимися ВВС США.

 Видимо, тем, кто отвечает за электронную безопасность США, не терпится списать свои просчеты на нас. Ну, а если очень хочется, то можно приобщить и участившиеся в последнее время сбои в управлении энергоблоками в США и других западных странах. Кибертерроризм на все способен. Тем более если он российский.

 О намерении террористов провести диверсии на энергоблоках западных стран ЦРУ знало. И это подтвердилось:

 16.08.2003 г. - в Лондоне произошло отключение электроснабжения, в городе на 60% была обесточена лондонская подземка, остановилось более 500 поездов пригородного сообщения;

 18.08.2003 г. - в Грузии произошло отключение электроснабжения, повлекшее за собой прекращение подачи воды и остановку прочих систем жизнеобеспечения;

 23.08.2003 г. - Хельсинки был полностью обесточен в результате аварии, которая произошла в распределительных сетях;

 27.08.2003 г. - в Вашингтоне произошло отключение электроснабжения. Авария затронула более 200 тыс. человек;

 28.08.2003 г. -  в Лондоне произошло отключение электроснабжения, остановился городской и пригородный транспорт;

 23.09.2003 г. - в Копенгагене и Мальме прервалась подача электроэнергии, в результате чего без электричества остались примерно 2 млн. шведов и 1,5 млн. датчан (ликвидация последствий заняла около четырех часов);

 20.01.2004 г. - в Грузии произошла системная авария на Ингурской ГЭС с выходом из строя энергоблоков части страны.

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