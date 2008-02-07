Лондон наносит удар через Ригу

В КОНЦЕ декабря прошлого года Ригу посетил министр иност­ранных дел России Сергей Лавров. Заложил основу для дальнейшего развития российско-латвийских отношений. Подписал договор о сотрудничестве в области социального обеспечения и соглашение о статусе воинских захоронений. Отметил, что товарооборот в 2007 г. достиг аж 3 млрд. латов. Говорил о стратегическом партнерстве между нашими странами и пригласил в Москву президента Валдиса Затлерса. На следующий день раздалось глухое ворчание с лондонским акцентом. Мол, правительст­во Годманиса излишне симпатизирует России. В первых числах января в Ригу из Лондона пришли настоятельные рекомендации воздержаться от излишних проявлений добрососедства. В британском посольстве шефу контрразведки Латвии Янису Кажоциньшу посоветовали «включить» латвийский ресурс. Подсказали: ситуация беспроигрышная, страну в связи с окончанием срока должен покинуть посол России. При любом раскладе это результат. Янис Кажоциньш, как положено, взял под козырек.

Из архива «АН» Английский шеф латвийской контрразведки ЛАТЫШ Янис Кажоциньш родился в 1951 г. в Великобритании. Там у него успешно сложилась военная карьера. Дослужился до бригадного генерала. Гражданство Латвии получил в марте 2003 г. и тут же был назначен сеймом на должность главы латвий­ской контрразведки САБ. От гражданства Великобритании отказался только через год.



Исполнительному генералу времени на сбор улик не оставалось. Рига – не Брюссель, где находится штаб-квартира НАТО. Здесь вроде и секретов-то особых нет. Пришлось выдвигать обвинения без предъявления доказательств. Объявили о выдворении сотрудника посольства России за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

Следует напомнить, что посольства не могут жить без секретов. Вот только квалифицировать наличие в таких действиях шпионажа крайне сложно. По­этому если какой дипломат и переступает черту дозволенного, то его, как правило, отзывают без публичной огласки самого факта. Намекают послу, что, дескать, дальнейшее пребывание этого господина нежелательно. Это т.н. мягкий вариант выдворения. Так делает страна, которая не хочет портить отношения с другим государством. Официальная Рига, которую обвинили в «пророссийских настроениях», решила реализовать «жесткий сценарий».



Нон-грата по-английски



В ПОМОЩЬ Риге отрядили знатока тайных операций бывшего полковника КГБ – Олега Гордиевского (см. «АН» №25, 2007 г.). Он внес характерный для британских спецслужб стиль проведения «громких» операций, связанных с выдворением иностранных разведчиков (см. «АН» №8, 2007 г.). Для начала предложил «пропиарить» многоходовую акцию.

На первом этапе СМИ сообщили: «русского поймали и выслали». Фигурант – первый секретарь посольства России в Латвии Вячеслав Ефремов (из Латвии выехал в связи с окончанием командировки еще 28 декабря). Затем «уточнили»: из страны выдворен 1-й секретарь посольства России Сергей Торопов. Дали понять, что это ранг резидента СВР. В действительности же никого не высылали, просто у дипломата закончился срок работы.

На втором этапе СМИ начали муссировать другую версию. Главным претендентом на высылку из страны объявили офицера безопасности посольства Анатолия Когалова. Латвийские власти в конце прошлого года занесли его в «черный список» стран Шенгенского договора. Однако при этом представитель САБ заявил, что пребывание Когалова в Латвии угрозы для безопасности страны не представляет.

На финальной стадии операции было официально объявлено о выдворении из страны «за деятельность, несовместимую со статусом дипломата» 2-го секретаря российской дипмиссии и вице-консула Александра Рогожина. Документальных свидетельств шпионажа, как водится, не представили. Латвийскому телеканалу TV3 позволили намекнуть, что Рогожин якобы пытался купить у государственных должностных лиц базу данных МВД республики. Журналистам объяснили: С. Торопов не представляет какой-либо угрозы национальной безопасности Латвии. Посчитали достаточным «засветить разведчика» в оскорбительной форме, скомпрометировав его в глазах Центра как не представляющего опасности оппонента.



Асимметричный ответ



ПОСЛЕ выдворения Рогожина из Латвии МИД России принял решение выдворить из Москвы латвийского дипломата Петериса Подвинскиса.

Конечно, в ответ в Латвии могут провести очередные военные учения с целью «обезопасить Прибалтику от вторжения иранцев или северных корейцев». Могут 16 марта (день памяти легиона Waffen SS) устроить на улицах Риги и других городов традиционное шествие ветеранов СС. На этот раз – с участием высших должностных лиц страны. Риге не хочется, а придется втягиваться в «большую игру». В Лондоне считают, что между Россией и Европой не должно существовать единого экономического и политического пространства…