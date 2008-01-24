«Вымпел» – спецназ холодной войны

ЧТОБЫ избавиться от такой угрозы, структуру стали передавать в подчинение разным ведомствам. В результате лучшие разведчики-диверсанты подали рапорты об отставке. Не хотели работать в новых структурах.

В 1993 г. подразделение было расформировано. Ошибку осознали лишь в 1995 году. Поняли, что без такой структуры разведка недееспособна. «Вымпел» вернули в систему ФСБ на правах созданного Управления «В» Центра специального назначения. Позднее правопреемницей «Вымпела» стала «Вега». В зависимости от международной оперативной обстановки менялись и задачи. Диверсии и «оперативные игры» за рубежом сменили борьба с терроризмом и охрана объектов атомной промышленности. Но в названии спецподразделения неизменно сохранялась буква «В». Объяснение этому феномену многим покажется неожиданным.



Преемственность



В 50-Е ГГ. прошлого столетия функции наиболее острого оружия партии выполнял 9-й разведывательно-диверсионный отдел МВД во главе с генерал-лейтенантом П.А. Судоплатовым. Его разведчики отвечали за проведение актов индивидуального террора и диверсий. В связи с известными обстоятельствами летом 1953 г. (смерть Сталина и арест Берии) отдел был упразднен, а его функции переданы 12-му отделу при Втором Главном управлении (разведка за границей) МВД СССР. В отделе насчитывалось 82 штатных сотрудника и 10 региональных отделений, агентура которых совершала диверсии на территории от США до Филиппин и Саудовской Аравии. Начальником отдела был полковник Л. Студников, а его заместителем – А. Сахаровский, который позднее длительное время возглавлял всю разведку КГБ.

На этот отдел было возложено проведение «диверсий на важных военно-стратегических объектах и коммуникациях на территории главных агрессивных государств – США и Англии...» и «осуществление активных действий в отношении наиболее злобных врагов Советского Союза из числа деятелей капиталистических стран, особо опасных иностранных разведчиков, руководителей антисоветских эмигрантских организаций и изменников Родины». Все мероприятия 12-го отдела предварительно рассматривались и санкционировались Президиумом ЦК КПСС.

13-й «отдел мокрых дел»



ПОСЛЕ создания КГБ 12-й отдел разведки был расформирован. В структуре Первого Главного управления Комитета появился 13-й отдел, получивший неофициальное название «отдел мокрых дел». Он отвечал за «создание агентурно-оперативных условий для действий в военное время Управления диверсионной разведки. В подчинение отделу была передана кадрированная бригада особого назначения (ОБОН) КГБ. Руководителем оперативно-боевой работы был назначен полковник В.И. Вертипорох, являвшийся в 1948–53 гг. резидентом советской внешней разведки в Израиле. В 1956 г. 13-й отдел КГБ участвовал в захвате важнейших объектов на территории восставшей Венгрии, а затем арестовал членов правительства Имре Надя и руководителей вооруженного восстания.

Боевики 13-го отдела совершили ряд покушений на зарубежных лидеров националистов. Жертвами стали Околович, Ребет, Бандера, Трушнович и многие другие противники СССР. В качестве спецоружия спецагенты, как правило, использовали бесшумные пистолеты, которые приводились в действие электрической батарейкой напряжением 1,5 В и стреляли ампулами, содержащими летучий яд, изготовленный на основе цианистого калия и курарина.

При этом ряд боевиков не выдержали психологической нагрузки своей профессии. Сначала Богдан Сташинский, а затем Николай Хохлов «завязали» и ушли на Запад, где рассказали о «кухне» 13-го отдела КГБ. В результате пришедшему на пост председателя КГБ Ю. Андропову ничего другого не оставалось, как его закрыть. Функции же передали вновь созданному отделу «В». Планы его фактически не изменились. Кроме проведения террористических актов в функции на случай войны включили подготовку диверсий в различных коммунальных службах, на транспорте, на объектах связи и управления в зарубежных странах. Начальником отдела «В» был назначен генерал Виктор Владимиров. С этого момента подразделения спецназа советской, а потом и российской разведки стали иметь наименования, начинающиеся с буквы «В» (отдел «В» ПГУ КГБ, «Вымпел», «Вега», Управление «В» АТЦ ФСБ, «Вымпел» Центра специального назначения ФСБ).



В связи с чем создавали «Вымпел»?



ИСТОРИЯ создания современного спецназа советской разведки началась в марте 1969 года. В середине месяца коллегия КГБ при СМ СССР приняла решение создать в составе «Вышки» (Высшая школа КГБ) 13-ю кафедру. Очень уважали традиции «убойного» 13-го отдела КГБ. Кафедру, а позднее факультет назвали

КУОС (Курсы усовершенст­вования офицерского состава). Определили основную задачу: «подготовка из оперативников КГБ командиров разведывательно-диверсионных групп для дейст­вий на территории противника в особый (угрожаемый) период или в его глубоком тылу с началом боевых действий». Базой КУОС являлся т.н. Старый городок в г. Балашиха (Балашиха-2) Московской обл. (25-й км Горьковского шоссе, ДорНИИ). Это старая территория легендарной с довоенных времен Школы особого назначения (ШОН). НКВД создал ее одновременно с военной академией генштаба РККА в 1936 году. Здесь в свое время готовились кадры для войны в Испании – диверсанты из группы П. Судоплатова и И. Старинова.

КУОС передали в оперативное подчинение отделу «В» ПГУ КГБ. Спецподразделение «Вымпел» создавалось для выполнения специальных заданий за рубежом. В этот период между Западом и советским блоком шла холодная война, полыхали региональные конфликты. Необходимо было иметь под рукой подразделение, готовое в случае необходимости начать активные действия в тылу противника. Приказы о проведении специальных операций мог отдавать только председатель КГБ и только письменно.

Секрет литеры «В» в названии спецназа российской разведки

КОГДА буква «В» впервые появилась в названии спецподразделения, в коридорах разведки поговаривали, что таким образом отдана дань руководителю нового отдела генералу Виктору Владимирову. Позднее газета «Красная звезда» писала, что группа спецназа разведки получила название «Вымпел» по ассоциации с адмиральским брейд-вым­пелом на мачте благодаря тому, что первым ее командиром стал Герой Советского Союза капитан 1-го ранга Эвальд Козлов. В действительности же наши патриоты диверсанты-разведчики, отдавая дань своим знаменитым предшественникам, решили своеобразным образом увековечить в своей эмблеме 13-й отдел. Идею зашифровали, соединив в один символ «единицу» и «тройку». В результате получилась буква «В», которая иногда расшифровывается как «виктория», то бишь «победа». Дань преемственности – идеология действующих. Осуждать за такие привязанности язык не поворачивается. Хотя сегодня все еще многие готовы бросить упрек в ностальгических симпатиях спецназа к КГБ. Вот и приходится придумывать легенды про «адмиральский вымпел» на флагштоке.