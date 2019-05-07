Известный российский артист Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение", во вторник, 7 мая, провел первую репетицию на площадке смотра в Тель-Авиве.

В социальной сети Instagram появился фрагмент репетиционного выступления Сергея. Ранее Лазарев обратился к поклонникам с просьбой не делать поспешных выводов о его номере по 30-секундной видеозаписи, которая опубликована в интернете. Певец призвал всех дождаться полной версии.