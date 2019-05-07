Напомним, Сергей Лазарев выступит под номером 13 во втором полуфинале "Евровидения" 16 мая с песней Scream. Финал конкурса пройдет 18 мая.
Сергей Лазарев провел первую репетицию на площадке конкурса "Евровидение" в Тель-Авиве
7 мая 2019, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский артист Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение", во вторник, 7 мая, провел первую репетицию на площадке смотра в Тель-Авиве.
В социальной сети Instagram появился фрагмент репетиционного выступления Сергея. Ранее Лазарев обратился к поклонникам с просьбой не делать поспешных выводов о его номере по 30-секундной видеозаписи, которая опубликована в интернете. Певец призвал всех дождаться полной версии.
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