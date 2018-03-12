Опасные происки

Тайные, обходные действия, направленные на достижение поставленной цели, всегда были в шпионском арсенале. Чтобы навредить противнику, западные спецслужбы не гнушаются ничем. В ход идут обман, подкуп, различные интриги и провокации.

О том, как зарубежные разведки стараются дестабилизировать обстановку в России и помешать выборам президента обозреватель «АН» беседует с ветераном российских спецслужб, полковником в отставке Иваном Сергеевичем Шапошниковым.

Им не до отдыха теперь

Уже в самом начале разговора Иван Сергеевич огорошил журналиста сенсационной новостью:

- Знаешь ли, что с 1 марта в резидентуре посольства США в Москве, по сути дела, введено чрезвычайное положение?

- Американские шпионы схватили тревожные чемоданы и спешно готовятся, как когда-то в Сайгоне, к эвакуации вертолётами с крыши посольства? – с насмешкой спросил обозреватель «АН».

- Всё как раз наоборот, - усмехнулся полковник Шапошников. – По некоторым данным, сейчас им запрещены отпуска. В «подводной лодке» - тайной экранированной комнате резидента введено круглосуточное дежурство для постоянной связи с Лэнгли. Отменены даже выходные. И теперь сотрудников московской «станции» ЦРУ уже не увидишь, как раньше, на воскресных лыжных прогулках в Серебряном бору. А там пока снега не меряно…

- Понятное дело, выборы, - согласился со старым разведчиком журналист. – И как поётся в песне про последний бой, «им не до отдыха теперь».

- Нашим ребятом тоже, - не стал спорить Шапошников. – Слышал, про недавний случай в Саратовской области?

Я молча кивнул головой и ещё раз перечитал информационной сообщение:

«Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратовской области. Террористов должны были задержать, но те попытались скрыться на автомобиле. Чекистам пришлось преследовать злоумышленников. В какой-то момент члены законспирированной террористической ячейки стали отстреливаться от преследователей. Ответным огнем они были уничтожены.

На месте перестрелки сотрудники органов безопасности обнаружили пистолеты ТТ и ПМ, самодельную ручную гранату. Кроме того, при террористах находилось самодельное взрывное устройство мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте».

- Сейчас можно ожидать самых разных «подлянок», - сказал Иван Сергеевич. – От попыток терактов на наших избирательных участках до международных провокаций где-нибудь в Сирии или на Украине. Не зря же спецназ ФСБ группы «Альфа» и «Вымпел», а также Силы специальных операций Минобороны России находятся в готовности номер 1.

Шапошников напомнил, что ещё 5 марта на заседании коллегии ФСБ Президент России Владимир Путин призвал сотрудников российских спецслужб эффективно пресекать попытки разведок других стран получить доступ к информации политического, экономического и оборонного характера.

«Все последние годы, вы это хорошо знаете, фиксируется рост активности зарубежных разведок. Они весьма плотно работают по России, используют самые современные методы и агентурной, и технической разведки. Только в течение прошлого года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб», — сказал Путин.

- Слышал, что это рекорд! – прервал полковника обозреватель «АН».

- Всего же с 2000 года наша контрразведка обезвредила около 3 тысяч шпионов, - продолжал сыпать цифрами Шапошников. - Сейчас ФСБ фиксирует попытки США вмешаться в выборы президента России.

По рецепту «Оранжевых революций»

Официально об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Подобные устремления явно прослеживаются и в ходе нынешней предвыборной кампании. Это МИД фиксирует, этим плотно и эффективно занимаются наши другие соответствующие структуры», — сказал он на заседании временной Комиссии Совета Федерации по противодействию вмешательства в дела России.

Заместитель министра иностранных дел России указал, что политика Вашингтона «под маркой демократизации, только за последние 20 лет вызвала хаос, войны и полный развал в целом ряде государств». «Отдельные горячие головы в США, судя по всему, хотят проделать с Россией [то же самое], считая нас основной угрозой своему глобальному доминированию».

Рябкова поддержал председатель Комиссии, член Совета Федерации Андрей Климов:

- По заслуживающим доверия данным, во все федеральные округа России из-за рубежа поступают наличные средства. Как вы думаете - для чего? Чтобы в нужный момент после выборов «сами собой» начались протесты. Каналы этого «серого нала» рекламировать не буду - кому надо, в курсе.

- Российская финансовая разведка внимательно отслеживает эти валютные вливания, - уточняет Иван Сергеевич. – Сейчас они намного больше, чем официальные предвыборные бюджет кандидатов в президенты. Только за последние полгода этот «серый нал» вырос в три с половиной раза. Эти деньги предназначены для подготовки «Оранжевой революции» в нашей стране. Ещё большие средства западные спецслужбы направляют на информационную войну.

- Как же она ведётся? Неужто зарубежные разведки антиправительственную рекламу в российских СМИ и соцсетях размещают? – с ехидцей спросил журналист.

- Конечно, нет, все делается куда тоньше. Эксперты говорят о «мозаичных технологиях» — когда человек уверен, будто некая идея пришла к нему сама. Вот что на эту тему говорит сенатор Климов: «Я сам когда-то был депутатом-одномандатником и столкнулся с чёрными технологиями конкурентов. В квартиры моих потенциальных избирателей стучались какие-то личности и требовали… поддержать меня - Климова. У людей, конечно, возникала отторжение, потому что им кого-то навязывали. Сейчас происходит то же самое. Мне на местах жалуются: к нам уже десять раз приходили, звали голосовать. Достало, уже никакого желания нет… Тогда я звоню в территориальную избирательную комиссию, оказалось, это не от них. От кого тогда? Догадайтесь сами. Другая технология - перевод протестов в нужное кукловодам русло. В стране много реальных проблем: экология, бездействие местных властей, ЖКХ… Но вполне справедливый протест людей превращают в «антикремлевский митинг». Кому это выгодно - ответ очевиден».

- Тогда эти пресловутые «мозаичные технологии» с успехом применяют некоторые российские чиновники, - откликнулся обозреватель «АН». – Зачем по телевизору так часто показывают Путина? Чтобы надоел избирателю?! Почему 18 лет не решаются многие проблемы? Чиновники подогревают «Оранжевую революцию»?! Так при чём тогда иностранные спецслужбы?

- Вы зря кипятитесь, - осадил журналиста ветеран российских спецслужб. – Шпионские происки не канули в лету с окончанием «холодной войны». Тайные, обходные действия по свержению неугодных режимов по-прежнему в ходу. Так, ещё в 2014 году Конгресс США принял закон «О предотвращении агрессии со стороны России». Где в разделе под номером «два» прямо прописана задача: «Улучшение демократических институтов в РФ». Так что попытки вмешательства в наши выборы точно будут, и защищаться надо. А действия чиновников, скорее всего, глупость, граничащая с предательством.

Тайные операции

Иван Сергеевич привёл несколько примеров из деятельности спецслужб США. Они проводили тайные операции, направленные на вмешательство в политические процессы и выборы в зарубежных странах, ещё с момента основания Центрального разведывательного управления (ЦРУ) после Второй мировой войны. В ход шли чемоданы с деньгами, пропагандистская литература, наглядная агитация, и даже физическое устранение неугодных кандидатов. Об этом рассказывается в статье сотрудника газеты The New York Times Скотта Шейна.

Этот материал посвящен обвинительному заключению в отношении граждан и организаций России, на которых специальный прокурор Роберт Мюллер возложил ответственность за вмешательство в выборы в США 2016 года. Но Скотт Шейн выражает убеждение, что обвинительное заключение может вызвать потрясение только у американских обывателей, совершенно не знакомых с методами работы спецслужб их собственной страны.

«Если вы спросите разведчика, нарушили ли россияне какие-то правила, то ответом будет нет, вовсе нет», - приводит издание слова бывшего резидента ЦРУ в Москве Стивена Холла, прослужившего 30 лет в американской разведке и уволившегося в 2015 году.

Холл ответил утвердительно на вопрос, занимались ли США вмешательством в выборы, и выразил «надежду, что мы продолжим заниматься этим и впредь».

«Мы делали это с момента основания ЦРУ. Мы использовали постеры, памфлеты, почту, плакаты - да что угодно. Размещали ложную информацию в зарубежных газетах, везли деньги чемоданами, британцы называют это «кавалерией короля Георга», - сказал Лок Джонсон из Университета штата Джорджия, занимавшийся расследованием деяний ЦРУ.

Согласно публикации, прецедент подобным операциям был заложен в 1940-х годах в Италии, где американцы тайно помогали соперникам коммунистов на выборах вплоть до 1960-х годов. В статье упоминается причастность ЦРУ к свержению неугодных Вашингтону лидеров в Иране и Гватемале в 1950-х годах, покушения на политиков и поддержка диктаторских режимов в Латинской Америке, Африке и Азии. Что касается скрытного вмешательства США в выборы других государств, то Дов Левин из Университета Карнеги-Меллона в штате Пенсильвания насчитал 81 такой случай в 1946-2000 годах.

- Особенно нагло действовали янки на выборах в России 1996 года, - закончил свой рассказ полковник Никифоров. – Американские шпионы тогда доставили в Москву дипломатической почтой более 500 миллионов долларов. Чубайс и компания потратили их на поддержку Ельцина.

Мнение эксперта

По словам бывшего аналитика ЦРУ Рэймонда Макговерна, Вашингтон регулярно пытается оказать влияние на выборы, а также вмешивается во внутренние дела чужих стран. «США постоянно пытаются вмешиваться в выборы и внутренние дела стран. В 2014-м году США и другие западные «службы» устроили провокацию в Киеве. Правительство Януковича было свергнуто профашистским режимом. Вклад Запада был значительный и неприкрытый. Представитель Госдепартамента Виктория Нуланд признала, что они потратили на это 5 миллиардов долларов».