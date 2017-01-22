ЦРУ привлекает к работе ясновидящих
22 января 2017, 18:42 [ «АН-онлайн» ]
Разведки в силу своей функциональности обязаны улавливать тенденции, по которым развивается мир. В Соединённых Штатах при ЦРУ в этих целях создан Национальный разведывательный совет, который призван строить прогнозы на ближайшие годы.
Работая над подобным проектом, этот совет не ограничивается собственными силами, а привлекает различных неправительственных экспертов. Проводятся обширные консультации с учёными и футурологами из других стран. Конечно, прогнозы оракулов приходится тщательно проверять. Поэтому аналитики разведывательного сообщества США сводят воедино разрозненные данные, полученные агентурными источниками, средствами оперативной техники, а также сведения, добытые с помощью легальной разведки (обработка открытых источников). По некоторым данным, такая же структура имеется в Главном управлении Генерального штаба Вооружённых сил РФ.
Говорят, что современные американские и российские ясновидцы, предупредили, что 2017-й станет годом, когда человечество вплотную подойдёт к началу третьей мировой войны. По крайней мере, на Западе в это верят большинство опрошенных граждан. Предсказатели опасаются, что продолжение перманентной войны на Ближнем Востоке, приведёт к общемировому военному кризису, если Россия и США совместными усилиями не положат конец затянувшемуся конфликту.
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