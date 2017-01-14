Американские спецслужбы научились вызывать массовые самоубийства

Они разработали целый ряд тайных операций под кодовыми названиями «Бумажная Скрепка», «Болтун», «Синяя Птица», «Артишок» и другие. На этой основе по приказу директора ЦРУ был начат масштабный проект МК-УЛЬТРА, возглавляемый Сиднеем Готлибом. Он щедро финансировался ЦРУ. В нём участвовали 44 американских университета и колледжа, 15 исследовательских фондов, химических и фармацевтических компаний, 12 госпиталей и 3 тюрьмы.



Эксперименты включали использование гипноза, психотропных лекарственных препаратов и многие другие жёсткие методы. Всё делалось без ведома пациентов. Им просто подмешивали в пищу препараты или подвергали другим не ощущаемым сразу воздействиям. Например, после знаменитого массового самоубийства 911 человек в посёлке Джонстаун, затерявшемся в джунглях Гайаны, американские учёные выяснили, что покончившие с собой члены секты «Народный храм» стали жертвами секретной программы ЦРУ МК-УЛЬТРА. Конечной целью её была подготовка агентов, способных по определённому сигналу, посланному издалека, совершить убийство или самоубийство. Также частью МК-УЛЬТРА была операция «Чайная Чашка», когда исследовалось действие радиации на беременных женщин без их ведома. Немало экспериментов МК-УЛЬТРА было связано с парапсихологией. С одной стороны, ЦРУ очень интересовали парапсихологические средства манипулирования психикой, а также экстрасенсорные средства получения и передачи информации. С другой – многие эксперименты проекта проводились с применением гипноза и ЛСД, то есть вводили людей в особые состояния сознания, в которых экстрасенсорные феномены проявляются очень часто.



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