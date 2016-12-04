В Чечне в 2018 году начнут обучать спецназовцев со всего мира
4 декабря 2016, 16:06 [ «АН-онлайн» ]
В 2018 году в чеченском международном учебном центре для подготовки сил специальных операций будут обучать антитеррористических специалистов самого высокого уровня.
В Гудермесе строится частный учебный центр спецназа, параллельно идёт набор инструкторов со всего мира, в том числе и американских. Сейчас возводится тактический городок для тренировок спецназовцев. Они будут учиться освобождать заложников в построенных в натуральную величину зданиях школы, детского сада, кинотеатра, бизнес-центра, многоэтажного жилого дома. У этого спецполигона будут своя взлётно-посадочная полоса со списанными самолётами на ней, парашютный комплекс, огневой городок и даже дайвинг-центр для тренировки боевых пловцов.
Конечно, за такую подготовку придётся заплатить немалые деньги. С иностранцев будут брать валютой. Первыми откликнулись китайцы. Также проявили заинтересованность представители спецслужб Аргентины, Дании, Бельгии, Италии, Канады, Норвегии, Пакистана, Омана, ЮАР, Танзании, Филиппин и многие другие. С ними пока идут переговоры.
У российских спецслужб (ФСБ, СВР, Минобороны) есть свои центры подготовки спецназа в Балашихе, под Рязанью, под Новосибирском.
Подробности читайте в материале «Аргументов недели».