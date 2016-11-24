Офицер запаса арестован за шпионаж в пользу Украины

Очередной подозреваемый в шпионаже в пользу Украины задержан сегодня сотрудниками ФСБ в Севастополе. Это капитан второго ранга запаса Леонид Пархоменко, который ранее служил в штабе Черноморского флота.

По версии следствия, Пархоменко передавал главному управлению разведки Минобороны Украины засекреченную информацию, связанную с событиями на Черноморском флоте, базирующемся в Крыму. Если обвинение в государственной измене утвердит суд, бывший военнослужащий РФ может получить до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, продолжается следствие по делам других подозреваемых в выполнении заданий ГУР МО Украины, в том числе сборе секретных сведений и подготовке диверсий. Разумеется, украинская сторона отрицает всякие обвинения, однако не брезгует даже выманиванием на свою территорию и арестом российских солдат, проходящих службу в Крыму.

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