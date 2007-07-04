Какой учитель – такая и зарплата

С нового учебного года зарплата учителей может увеличиться в 2–2,5 раза. Правда, такая радужная перспектива ожидает не всех педагогов, а только тех, кто дает детям хорошие знания. Это основная идея проекта по изменению оплаты труда учителей. Право на участие в нем завоевал 21 регион страны.

Доплата за успешных учеников



ЗАРПЛАТА учителей в этих регионах будет состоять из двух частей – базовой и стимулирующей. В каждом регионе соотношение этих частей свое. Но по мнению председателя Совета сети федеральных экспериментальных площадок Минобразования Александра Адамского, оптимальный вариант – когда базовая часть составляет 70% от фонда оплаты труда.

До начала проекта учителям платили только за проведенные уроки, опираясь на тарифную сетку. Чтобы заработать 7–10 тыс. руб. в месяц, преподаватель должен был вести по 8 уроков ежедневно. Понятно, что гонка за часами негативно сказывалась на преподавании. А внеурочную работу, к примеру, подготовку методических планов, никто не оплачивал. Теперь в базовую часть оплаты должна войти вся деятельность учителя. Словом, количество уроков у предметника может уменьшиться, а зар­плата вырасти.

Но основную роль в повышении доходов учителей должна сыграть стимулирующая часть, или так называемое вознаграждение за результат. Главный критерий – качество образования ребенка. Его будут оценивать по трем параметрам: учебные (по результатам оценок за полгода и за год), неучебные достижения (результаты участия в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях) и участие в социальной жизни (посещение кружков, спортивных секций и тому подобное вне школы). По мнению экспертов, ребенок не обязательно должен быть отличником, он может быть хорошим спортсменом, и в этом его призвание. Формировать и закладывать это в сознание детей – обязанность учителя.



Долой уравниловку



КОМУ решать, в каком размере давать надбавку к базовой части тому или иному педагогу? Два раза в год это предстоит делать директору и общественному управляющему совету, в который войдут родители, ученики и работодатели.

Напрашивается вопрос: чем больше ты поставил пятерок, особенно тем, чьи родители входят в общественный совет, тем больше тебе заплатят?

«Мы понимаем, что рискуем. Но надо уходить от уравниловки в оплате учителей. Есть учителя-звезды, которые постоянно повышают свою квалификацию. А есть, которые преподают по учебным планам 25-летней давности. Они не должны получать одинаковую зарплату, – говорит Александр Адамский. – Чтобы субъективизм не влиял на зарплату, специалисты разрабатывают методики и формулы, которые будут определять коэффициент качества. Идеальный вариант, если учителя будет оценивать специальная компьютерная программа».

По мнению министра образования и науки Астраханской области Виталия Гутмана, необходимо ужесточить процедуру аттестации профессионализма педагогов. Она явно устарела и требует корректировок. «Были случаи, когда учителя приносили справки, купленные за 100 руб. в компьютерном салоне», – рассказывает Виталий Гутман.

Авторы проекта заверяют, что кадровых сокращений в связи с реформой не будет, а плохие учителя сами отсеются из школ.

– В школах сейчас искусственно раздуты штаты. Это делалось для того, чтобы больше получать денег на фонд оплаты труда, – говорит Александр Адамский. – Мы хотим уйти от этой порочной практики. Тем более что количество детей в школах пока сокращается и, скорее всего, будет продолжать уменьшаться.

Советуем родителям, прежде чем вести ребенка в школу, поинтересоваться, какая у учителя зарплата. Чем больше – тем лучше учитель.