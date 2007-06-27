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Образование становится рыночным

В приоритетах нацпроекта цена оказалась важнее качества

№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », Виктор ЕГОРОВ ]

Образование становится рыночным

 Одним из выводов реализации нацпроекта «Образование» в 2006 г. стало понимание: даже большие деньги не решают системных проблем, если инфраструктура не готова их освоить. Не все школы, получившие право и деньги на закупку учебного (УО) и учебно-наглядного оборудования (УНО), остались довольны его качеством. Означает ли это, что деньги потрачены нерационально?

 «Аргументы неделi» попросили прокомментировать ситуацию заместителя руководителя Федерального агентства по образованию (ФАО) Александра Рождественского:

 – Александр Викторович, жалобы на качест­во обоснованы?

 – К сожалению, в большинст­ве случаев качество поставленного в 2006 г. в регионы  оборудования не устраивает. Это связано с тем, что столько денег одновременно на закупки УНО федеральный бюджет не выделял никогда. Кроме упомянутых 2,3 млрд. субъекты ведут закупки в рамках софинансирования мероприятий ПНПО и по собст­венным региональным проектам. Да и  учреждения образования самостоятельно закупают оборудование. Таким образом, сумма денежных средств, направленная на рынок учебного  и учебно-наглядного оборудования, в 2006 г. выросла в разы.

 Отечественные производители и поставщики УНО оказались не готовы освоить эти объемы и в короткие сроки наладить выпуск качественной продукции. Сложилась ситуация, когда участ­ники конкурсов по размещению госзаказа на поставку УО не могут обеспечить производство всей номенклатуры, входящей в комплект класса по учебному предмету и в результате становятся зависимыми от других производителей и поставщиков.  

 – Все оказались не готовы?

 – С одной стороны, поставщики и рады были получить такие госзаказы, а с другой – попали в трудную ситуацию и вынуждены  были искать недорогое и поэтому не слишком качественное оборудование за рубежом. В силу обстоятельств включая и то, что деньги федеральный бюджет выделил позд­но, сроки поставки были маленькими – чуть более месяца. А поставка осуществлялась во все регионы Российской Федерации! Это тоже негативно повлияло на качество оборудования, поставленного в 2006 году.

 Существует еще одна проблема: на рынке УНО оперируют субъекты малого предпринимательства. Потенциальные поставщики не могут до  подведения результатов тендера рисковать и накапливать оборудование на своих складах. Собственных средств для этого не хватает. Привлечь  достаточные кредитные ресурсы они не могут и не уверены, что станут исполнителями госзаказа. Заранее вкладываться,  запасаясь  качественной продукцией на своих складах, малые предприятия и поставщики не будут.

 – А в перспективе?

 – Отсутствие уверенности в сохранении тенденции к увеличению госзакупок УНО не позволяет им инвестировать денежные средст­ва в развитие основных фондов, улучшая свои производственные возможности. Поставщики предпочитают не развивать производство, а закупать дешевое и, соответственно, не очень качественное оборудование.  

 – И что делать?

 – Пока на этом рынке не появятся более крупные поставщики-производители, готовые вкладываться в производство УНО, обеспечивая тем самым качество, данная проб­лема останется актуальной.

Рынок не базар

 КОРРЕСПОНДЕНТ «Аргументов неделi» постарался узнать мнение крупных поставщиков УНО. Генеральный директор «ОЛМА Медиа Групп» Дмитрий Иванов пояснил: «Рынок очень емкий и очень специфический. Например, школьный кабинет физики – это 89 наименований. Вопрос – в требованиях к качеству. Должна быть государственная политика, устанавливающая критерии и качество той продукции, которая поставляется в наши школы. Предпочтение отдается продукции отечественных производителей. Она больше соответствует требованиям защищенности, качества. Был случай, когда полученное из Китая оборудование пришло с инструкциями… на китайском языке!» По нашей оценке, над этим сейчас очень активно работает Федеральное агентство по образованию, путем установления жестких технических требований к поставляемому оборудованию уже на уровне условий конкурса. Главное в этой работе – отсекать недобросовест­ных поставщиков, поставляющих недоброкачественный продукт».

 Более оптимистичен Юрий Песоцкий, генеральный директор РНПО «Росучприбор»: «В этом году рынок УНО готов. Поставки идут ритмично, спокойно. Нацпроект позитивно повлиял на рынок: крупные поставщики и производители УНО начали расширять производство. Благодаря тому что ФАО приложило максимум усилий провести конкурсы и тендеры пораньше, у нас есть не месяц на поставки, как в 2006-м, а уже пять. Хотя такой срок требует очень напряженной работы. Но все к этому готовы». От обсуждения проблемы качест­ва он уклонился, заверив, что «Росучприбор» поставляет только качественное оборудование, в основном российского производ­ства: «Я не могу говорить о других участниках рынка, но могу предположить, что некоторые из них, выигравшие конкурс, судя по уровню предложенных ими скидок, будут поставлять неотечественное оборудование».

 Впрочем, высказывать публично некоторые вещи чиновники и люди бизнеса позволить себе не могут.

 Отсюда можно сделать два вывода. Во-первых, ФАО преодолевает стремление к дешевизне, ставя на первый план качество поставляемого оборудования. Во-вторых, необходимы некоторые гарантии со стороны государства для добросовестных поставщиков, готовых развиваться. Тогда российскому образованию уже не понадобится «китайская грамота».

Аргументы рынка

 ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР Дмитрий Медведев, говоря о результатах первого года нац­проектов, подчеркнул: «Это работа над базовыми вещами, и, если нам удастся апробировать в рамках проектов новые подходы, мы приступим к их широкомасштабному внедрению». Это, видимо, следует распространить и на рынок УНО – в период действия нацпроекта ситуация с госпоставками УНО сформируется на годы вперед.

 С этим согласен заместитель председателя Комитета ГД по образованию депутат Олег Смолин. Кроме того, он считает, что сами критерии качества еще не сформулированы.

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