В МГУ идет армейский набор

Сначала в это никто не верил. «Дембеля» спрашивали у командиров: «Неужели правда в нашу гарнизонную глухомань приехали руководители и преподаватели самого престижного вуза страны – Московского государственного университета?» Они не только посещают воинские части, но и агитируют военнослужащих по призыву, которым скоро предстоит уволиться в запас, попробовать силы в поступлении на подготовительное отделение прославленного вуза.

В МИНОБОРОНЕ РФ сообщили, что сейчас представители ректората МГУ работают на Северном и Черноморском флоте. Чуть ранее они побывали в частях и подразделениях Московского военного округа. В отдельном комендантском полку военной комендатуры Москвы делегация университета во главе с проректором по кадровой работе Владимиром Мамонтовым встречалась с солдатами, имеющими полное среднее образование.

Был проведен предварительный отбор кандидатов в студенты подготовительного отделения. Кстати, для солдат обучение в МГУ бесплатное, выплачивается стипендия.

А иногородних обеспечивают общежитием.

Конечно, «подготовишки» еще не первокурсники. Но на слушателей подготовительного отделения распространяются права, обязанности и льготы, установленные для студентов МГУ.

Прием документов проходит с 1 октября по 15 ноября. Начало занятий с 1 декабря. Но военнослужащие, уволенные в запас этой осенью, могут подать документы до 30 декабря.

Ребятам из деревень и малых городов, чей уровень общеобразовательной подготовки, а главное, доходов родителей не так высок, сложно поступить в МГУ. А тут есть реальный шанс. И дает его армейский набор.