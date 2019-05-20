Новосибирский вуз стал лучшим в информационном моделировании

Конкурсный проект Центра геоинформационных компетенций и BIM-технологий Сибирского государственного университета геосистем и технологий «Информационная модель жилмассива «Восточный» занял первое место в номинации «Информационное моделирование для территориальных образований» на Всероссийской научно-практической конференции «Лучшие мировые практики BIM-технологий в России».

24 апреля состоялось подведение итогов Третьего всероссийского открытого конкурса с международным участием «BIM-технологии 2018», проведенного в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Лучшие мировые практики BIM-технологий в России».

Конкурс проходил при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Общественного совета при Минстрое России. В нем приняли участие крупнейшие проектные и строительные организации, архитектурные бюро, разработчики программного обеспечения, профильные вузы России и Беларуси.