Новосибирский ГАУ начинает сотрудничество с ведущим университетом Японии
20 мая 2019, 09:03 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]
Новосибирский ГАУ и Chiba University определили все условия протокола о намерениях по совместному сотрудничеству в образовательной и научной деятельности.
Первым конкретным результатом реализации намеченного протокола стало приглашение студентов Новосибирского ГАУ в конце июня 2019 года на краткосрочную стажировку в Chiba University для участия в лекциях и практических занятиях по особенностям развития городских систем сельского хозяйства, тепличному хозяйству, пчеловодству в Японии.
Соглашение подписано в рамках делового визита ректора Новосибирского ГАУ Александра Денисова в Университет Тиба.