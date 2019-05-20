Новосибирский ГАУ начинает сотрудничество с ведущим университетом Японии

Новосибирский ГАУ и Chiba University определили все условия протокола о намерениях по совместному сотрудничеству в образовательной и научной деятельности.

Первым конкретным результатом реализации намеченного протокола стало приглашение студентов Новосибирского ГАУ в конце июня 2019 года на краткосрочную стажировку в Chiba University для участия в лекциях и практических занятиях по особенностям развития городских систем сельского хозяйства, тепличному хозяйству, пчеловодству в Японии.

Соглашение подписано в рамках делового визита ректора Новосибирского ГАУ Александра Денисова в Университет Тиба.