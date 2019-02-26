Милонов предложил вернуть в школы пятидневку

Виталий Милонов предложил провести «общероссийский школьный референдум» по вопросу возвращения к пятидневной учебной неделе для школьников с первого по десятый классы.

«В последние годы мы видим, что нагрузка на школьников значительно возрастает - в программу вводятся новые предметы, увеличивается суммарное количество учебных часов... Как следствие, из-за увеличения нагрузки, учеба не ограничивается привычной нам пятидневкой - дети часто учатся по шестидневному расписанию, имея в дневнике по шесть-восемь уроков», - считает Милонов.

Парламентарий отметил, что такая нагрузка на детей мешает им проводить время с родителями, путешествовать и полноценно отдыхать от учебного процесса. Своё предложение Милонов адресовал министру просвещения РФ Ольге Васильевой, передаёт РИА Новости.