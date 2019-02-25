Глава Эстонии согласилась отказаться от русского языка в школах

Лидер Эстонии Керсти Кальюлайд сочла разумным упразднить в школах страны обучение на русском языке. По её мнению, это избавит эстонское общество от деления «на две общины».

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Президент подчеркнула, что к этому стремится большая часть политических партий. «Конечно, путь от желания к плану долог и сложен, но мы не можем не пойти по этому пути, потому что он обеспечит защиту независимости, языка и культуры Эстонии и создаст всем жителям страны равные возможности», - заявила она.

На сегодняшний день в некоторых школах Эстонии детей обучают как на эстонском, так и на русском языке в соотношении 60% и 40% соответственно, передаёт Lenta.Ru.