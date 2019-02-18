Замполпреда президента РФ по СФО и ректор СГУГиТ обсудили разработки вуза

Заместитель Полномочного представителя Президента РФ в СФО Вадим Головко и ректор Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Александр Карпик обсудили новые разработки университета.

На состоявшейся деловой встрече Вадим Головко и Александр Карпик обсудили дальнейшее сотрудничество, новые разработки и проекты университета в рамках программы Пространственного развития России: «Академгородок 2.0», жилмассив «Восточный», Центральный округ г. Новосибирска, проекты виртуальной реальности на примере одного из проектов «Академгородок 2.0» «СКИФ».

В ходе беседы была достигнута договоренность о разработке предложений со стороны университета по применению цифровых технологий для решения вопросов транспортной логистики и управления объектами инфраструктуры здравоохранения города Новосибирска и Новосибирской области.

«На встрече мы продемонстрировали ряд последних разработок университета, которые выполнены с применением BIM-технологий в рамках стратегии пространственного развития России для принятия эффективных управленческих решений», — прокомментировал ректор СГУГиТ Александр Карпик.