На ЕГЭ проверят креативность школьников

Российское образование взяло курс на креативность. Стимулировать школьников к развитию творческих способностей будут в рамках каждого из предметов. Также эта тенденция найдёт отражение и в ЕГЭ, сообщает КП.

Мысль о том, насколько современному человеку нужна творческая жилка, высказал президент РАН Александр Сергеев.

«Мы много говорим сейчас о Едином государственном экзамене. И наша, может быть, единственная надежда, что мы успеем угнаться за остальным миром в условиях санкций и отсутствия ресурсов - это креативность наших людей, - заявил он на Российском инвестиционном форуме в Сочи. - Почему бы в ЕГЭ не организовать экзамен, который оценивал бы креативные способности человека? Мне кажется, что это было бы чрезвычайно важно - ввести такую практику. Мы со своей стороны готовы принять в этом участие», - считает он.

В школьные экзамены уже вводятся элементы, позволяющие детям показать своё творческое мышление. Первыми нововведения затронули девятиклассников. В Рособрнадзоре пообещали, что в недалёком будущем это коснётся и ЕГЭ.