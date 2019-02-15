Предпенсионеров научат работать по-новому

С марта текущего года в России стартует программа переобучения людей предпенсионного возраста. Глава Роструда считает, что необходимость в этом уже ощущается.

Всеволод Вуколов сообщил, что о потребности переобучения людей предпенсионного возраста говорят как работодатели, так и сами работники, передаёт РИА Новости. По его словам, граждане идут в службы занятости с желанием усовершенствовать свои рабочие навыки.

«Я думаю, что в марте уже несколько тысяч человек будут получать образование», - отметил Вулков, но при этом подчеркнул, что количество обучающихся будет непосредственно зависеть от региона.