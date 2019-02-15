Родителям предоставили шанс проверить свои знания и сдать ЕГЭ
15 февраля 2019, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]
Родителям школьников дали возможность почувствовать себя на месте своих детей. В Московской области стартовала акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».
В рамках акции все желающие взрослые могут проверить свои знания и попробовать написать ЕГЭ. Первым такую возможность предоставили жителям Красногорска, сообщает РИА Новости.
«Взрослые смогли пройти через все процедуры экзамена – зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, написать саму экзаменационную работу», рассказала глава регионального министерства образования Ольга Забралова.
Проверить свои знания жители Московской области смогут в течение всей второй половины февраля.