Родителям предоставили шанс проверить свои знания и сдать ЕГЭ

Родителям школьников дали возможность почувствовать себя на месте своих детей. В Московской области стартовала акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

В рамках акции все желающие взрослые могут проверить свои знания и попробовать написать ЕГЭ. Первым такую возможность предоставили жителям Красногорска, сообщает РИА Новости.

«Взрослые смогли пройти через все процедуры экзамена – зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, написать саму экзаменационную работу», рассказала глава регионального министерства образования Ольга Забралова.

Проверить свои знания жители Московской области смогут в течение всей второй половины февраля.