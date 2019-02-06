Работающие студенты-троечники смогут получать стипендию

В Госдуме предложили не лишать стипендии студентов, закрывших сессию с тройками. Условие для них всего одно – такие студенты должны совмещать учёбу в ВУЗе с работой по будущей специальности.

Идею озвучил член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепов, передаёт РИА Новости. Он считает, что работа по специальности в процессе учёбы указывает на осознанный выбор будущей профессиональной направленности. Шулепов уверен, что таких студентов нельзя оставлять без финансовой поддержки.

«Студентам приходится соглашаться на любые условия: бесплатные стажировки и низкая зарплата, — лишь бы иметь возможность учиться у лучших, нарабатывать опыт. Лишняя поддержка со стороны государства им не повредит», - сказал он.