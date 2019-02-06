В чём же провинился учебник по экономике

Из федерального перечня учебников исключили учебник по экономике для старшеклассников. По Сети быстро поползли слухи, что причиной тому стало недостаточное количество материалов, «формирующих чувство гордости за страну».

В Министерстве просвещения объяснили, что истиной причиной исключения учебника из перечня является большое количество опечаток и ошибок, а также отсутствие методического пособия для учителя, передаёт РИА Новости.

«Учебник не был сопровожден электронной формой, методическим пособием для учителя в обход требований к учебникам федерального перечня. Учебник содержал ошибки и опечатки, а также ряд иных замечаний, отмеченных экспертами», - рассказали в ведомстве.