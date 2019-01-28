В Новосибирском аграрном университете отметили день студента

В Новосибирском государственном аграрном университете День студента отметили веселым музыкальным праздничным мероприятием. Ректор Новосибирского ГАУ Александр Денисов торжественно поздравил студентов, напомнил об истории праздника, а также подарил приятные подарки "за активную жизненную позицию и успехи в учебной и научной деятельности" студенткам Новосибирского ГАУ — "Лучшим Татьянам".

Мероприятие прошло в логически проработанном театрализованном стиле с восстановлением эпохи зарождения высшего образования в России с применением оригинальных костюмов царя Петра I, царицы Екатерины, графа Бестужева. Инициативные группы студентов подготовили кулинарные изделия и национальные блюда.

"Российская система университетского образования, которая по праву является национальным достоянием, отсчитывает свою историю именно с этого дня - со времени основания первого российского университета, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Мы любим этот праздник, Каждый, кто был студентом, вспоминает время студенчества как самую яркую пору своей жизни. Это прекрасный период смелых замыслов, обретения профессиональных знаний, поиска своего места в жизни. Хочу пожелать всем студентам творить, дерзать и не останавливаться на уже достигнутом, Будьте веселыми и целеустремленными, инициативными и энергичными, всегда стремитесь добиваться поставленных целей. И пусть эти цели будут высокими", — отметил Александр Денисов.