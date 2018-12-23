Министр просвещения призвала не нагружать школьников в новогодние каникулы

Министр просвещения России Ольга Васильева призвала школьных учителей и родителей не задавать чересчур много домашних заданий и дать детям передышку на период новогодних каникул, передает РИА Новости.

По ее мнению, и у детей и у взрослых должно быть время на то, чтобы отдохнуть, провести время с семьей и отвлечься от работы и учебы. Кроме того, родителям и так известно, нужна ли ребенку помощь, считает Васильева.

Министр отметила, что к необходимым заданиям можно вернуться спустя несколько дней каникул, однако и в этом случае важно не переусердствовать: лучше ограничиться, например, совместным чтением, повторением материала.