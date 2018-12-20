Школьники побывали на экскурсии на заводах РМК

Порядка 30 учащихся старших классов с педагогами отправились на экскурсию на заводы Рсуукой медной компании, расположенные в Кыштыме и Карабаше. Они своими глазами увидели то, чему их учили на уроках химии.

Из медного концентрата на заводах РМК добывают черновую медь, которую потом превращают в катоды и катанку. Так на практике ребята узнали о том, что давно знали в теории. Подробности читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".