Южноуральские школьники сыграли в "Медную лигу КВН". Мероприятие прошло в Варне по инициативе РМК.

Более 130 ребят возрастом от 8 до 16 лет научились у профессиональных квнщиков писать и показывать шутки. Из 12 команд отобрали семь лучших. В итоге победила команда из Карабаша.

Отметим, что у победителя была самая отчаянная группа болельщиков - он проехали ради команды более 5 часов в одну сторону.

- Мы проводим «Медную лигу КВН» уже во второй раз и видим, что это действительно полезный для школьников проект, - уточнила глава управления социальной политики РМК Елена Тарасова. - Ребята приобретают новые знания и навыки, хороший сценический опыт, обретают новых друзей, становятся более уверенными в себе.