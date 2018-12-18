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Южноуральские школьники сыграли в "Медную лигу КВН"
18 декабря 2018, 11:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Южноуральские школьники сыграли в "Медную лигу КВН". Мероприятие прошло в Варне по инициативе РМК.
Более 130 ребят возрастом от 8 до 16 лет научились у профессиональных квнщиков писать и показывать шутки. Из 12 команд отобрали семь лучших. В итоге победила команда из Карабаша.
Отметим, что у победителя была самая отчаянная группа болельщиков - он проехали ради команды более 5 часов в одну сторону.
- Мы проводим «Медную лигу КВН» уже во второй раз и видим, что это действительно полезный для школьников проект, - уточнила глава управления социальной политики РМК Елена Тарасова. - Ребята приобретают новые знания и навыки, хороший сценический опыт, обретают новых друзей, становятся более уверенными в себе.
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