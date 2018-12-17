Южноуральских старшеклассников приглашают принять участие в ежегодной олимпиаде "Покори Воробьевы горы". Первый тур будет проходить заочно.

Для того, чтобы принять участие, необходимо зайти на сайт РМК и пройти тестовое задание до 25 декабря. Второй тур назначен на март.

Благодаря «Воробьевым горам» сотни талантливых старшеклассников смогли поступить в ведущие вузы страны. Это, пожалуй, самая известная общественная акция «Московского Комсомольца».