Южный Урал приглашает студентов Узбекистана и Индии

На сегодняшний день сразу несколько высших учебных заведений Челябинской области заключили контракты с Индией и Узбекистаном для развития технических образовательных программ. По мнению специалистов, предстоящие саммиты ШОС и БРИКС, которые намечены в 2020 году в Челябинске, позволят укрепить и развить соглашения в образовательной сфере, уточнили на сайте газеты «Южноуральская панорама».

Специалисты заявляют, что подобное взаимодействие окажется выгодным для Южного Урала и повысит рейтинг областных университетов на международном уровне.

- У нас есть готовность к гуманитарному сотрудничеству с Индией, к которому как раз относится сфера образования и науки,- подчеркнула замминистра Минобразования региона Елена Зайко. - Это могут быть как программы обмена между студентами и педагогами, так и совместное участие в различного рода научных, научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах на той или другой стороне. Для этого нужно заключить соответствующее соглашение либо с правительственными структурами, либо с вузами.

Елена Зайко также добавила, что такое сотрудничество будет очень плодотворным для Южного Урала. Добавим, что аналогичная работа уже успешно налажена с Узбекистаном, Казахстаном, Пакистаном и Китаем.