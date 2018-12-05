Регион получит больше 43 миллионов рублей на технопарки

Сахалинская область получила право на финансовую поддержку по итогам всероссийского конкурса в рамках национального проекта «Образование». Благодаря этому в 2019 году из федерального бюджета будет выделено более 43 миллионов рублей в виде субсидий на развитие технопарков.

12 квантумов

Экспертная комиссия Министерства просвещения Российской Федерации рассматривала 33 заявки из регионов страны.

­ Радостно осознавать, что Сахалинская область вошла в число победителей, ­ рассказывает министр образования региона Наталья Мурашова – Полученные деньги мы сможем направить на приобретение современного оборудования для двух новых площадок кванториума – на базе Дальневосточной детской железной дороги и гимназии № 3 областного центра. Их открытие запланировано на будущий год.

Всего в Сахалинской области планируется открыть не менее 12 квантумов – направлений подготовки дополнительного образования по естественно­научным и техническим программам, оснащённых высокотехнологичным оборудованием.

В гимназии № 3 смогут ежегодно заниматься до 800 школьников. В учебном заведении будут реализованы шесть образовательных направлений («IT­квантум», «Промробоквантум», «Биоквантум», «VR/AR­кван­тум», «Промдизайнквантум», «Хай­тек цех»).

Детский технопарк «Кван­ториум РЖД» ­ на базе Дальне­восточной детской железной дороги» ­ предполагает работу четырёх квантумов («ГЕО/IT­квантум», «VR/AR­квантум», «Промдизайнквантум», «Хай­тек цех».). Охват составит свыше 300 учащихся в год. Для развития новых форм дополнительного образования на данной площадке областные власти заключили соглашение с ОАО «Российские железные дороги».

3D-­книга

Первый кванториум на Сахалине открылся в марте текущего года. Он расположен в областной столице на базе регионального института развития образования. Сейчас там занимаются около 300 ребят в возрасте от 11 до 17 лет.

Действуют такие направления, как «Аэроквантум», «Робоквантум» и «IT-­квантум». Сердце учреждения – так называемый «Хай­тек цех», оснащённый станками лазерной резки, 3D­-принтерами и оборудованием с числовым программным управлением. До конца текущего года в кванториуме планируется запустить ещё три направления: «Геоквантум», «Энерджиквантум» и «Промдизайн».

Процесс обучения творческий – ученики не просто получают теоретические знания, но и применяют их на практике, создавая различные конструкции и устройства – от измерительных приборов до роботов и беспилотников. Сейчас, например, ребята работают над созданием 3D-­книги для слабовидящих сверстников.

Помимо обучения школьников, на регулярной основе коллектив кванториума организует экскурсии, а также тематические мероприятия во время каникул, выезжает в дошкольные образовательные организации для проведения мастер­-классов с малышами.

За сравнительно непродолжительное время работы на экскурсиях в кванториуме побывали более 500 детей. Еще свыше 700 – приняли участие в программах «КвантоКвесты». В дальнейшем планируется создать сеть школьных техноклассов в каждом муниципальном образовании Сахалинской области, сообщает пресс­служба правительства Сахалинской области.

Стоит отметить, что в настоящее время кванториумы открываются во всех регионах страны по поручению главы государства Владимира Путина. Цель данного проекта – поддержка одарённых детей, развитие дополнительного образования в сфере инженерных наук. Федеральным оператором сети кванториум в субъектах РФ выступает Фонд новых форм развития образования.