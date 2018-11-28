Секреты мотивации

Делегация Сахалинской области вернулась из Москвы, где проходил финал IV Национального чемпионата «Абилимпикс». Ребята привезли с собой одно золото, два серебра и две бронзовые награды.

Пятёрка лучших

«Абилимпикс» – это соревнования людей с ограниченными возможностями. Здесь каждый из ребят выбирает ту компетенцию, в которой чувствует себя наиболее уверенным. Всего в таких соревнованиях приняли участие более полутора тысяч школьников, студентов и специалистов. При этом задействованы были участники из 83 регионов нашей страны.

В этот раз островной регион представляла сборная из 12 ребят. Каждый из них – победитель регионального этапа конкурса. Среди наших земляков лучшим в своем деле оказался студент Сахалинского техникума сервиса Виталий Гороховацкий из Южно­Сахалинска. Именно он завоевал единственное золото нашей сборной. Его компетенцией было «Издательское дело».

­ Для меня это очень важная победа, я рад, что не подвёл команду, – поделился своими эмоциями Виталий Гороховацкий. – В рамках конкурса необходимо было сделать несколько изделий полиграфии. Я сделал записную книгу, пять брошюр и перекидных блокнотов с обложкой на пружинке. Разумеется, старался всё выполнить не только быстро, но и качественно, аккуратно. Всем моим знаниям я обязан педагогам своего техникума. Это они научили меня всему, что я сейчас знаю и умею. У нас замечательные мастера, и это наша общая победа.

Помимо золотой награды, в финальном этапе конкурса нашими земляками были завоёваны и серебряные награды. Виктория Соколова из Тымовского заняла второе место в компетенции «Бисероплетение», а Идя Кулакова из Долинска стала второй в компетенции «Вязание крючком». Третье место заслуженно получили Юлия Ткаченко в компетенции «Дизайн персонажей/анимация» и Илья Тен в непростой компетенции «Администрирование баз данных».

­ Наша область принимала участие в финале соревнований уже третий раз, – отметила заместитель министра образования региона Елена Бабина. – За это время ребята успели показать себя на федеральном уровне. Так, за два предыдущих года участники привезли с собой три призовых места. На этот раз команда проявила все лучшие качества, упорства и силу воли, продемонстрировала свои таланты. Все участники переживали, поддерживали друг друга, старались показать свой максимум. Однако стоит помнить, что главной задачей этих соревнований является возможность людям с ограниченными возможностями здоровья поверить в себя, в свои силы и в своё будущее.

Интеллектуальная программа

Участвовать в конкурсе могут учащиеся школ, вузов, а также специалисты в возрасте от 14 до 65 лет. На прошедших соревнованиях конкурсанты показывали свои возможности в 73 компетенциях. Членами жюри выступили более 500 экспертов.

Сахалинцы состязались в финале чемпионата в 11 компетенциях: «Администрирование баз данных», «Поварское дело», «Издательское дело», «Портной», «Документационное обеспечение управления и архивоведения», «Малярное дело», «Дизайн персонажей/анимация», «Робототехника», «Бисероплетение», «Вязание крючком» и «Вязание спицами».

Помимо соревновательных дней, в рамках деловой программы «Абилимпикса» прошли круглые столы, а также конференции по вопросам социальной направленности. На деловых площадках конкурса дискутировали об организации доступного образования для лиц с ограниченными возможностями, а также обсуждалось использование цифровых технологий при таком обучении, проблемы трудоустройства и государственная поддержка.