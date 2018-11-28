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Абсолютный педагог
28 ноября 2018, 12:59 [«Аргументы Недели. Сахалин», Олег Петров ]
В Сахалинской области завершился очередной конкурс «Учитель года». По результатам состязаний абсолютным победителем стала преподаватель бухгалтерского учёта Сахалинского промышленно экономического техникума Екатерина Медвидь из Южно-Сахалинска.
Главное в нашей профессии – не стоять на месте и всё время развиваться, уверена лучший учитель 2018 года. – Участие в конкурсах профессионального мастерства даёт нам богатейший практический опыт. Я благодарна всем своим коллегам и студентам за поддержку, которая мне очень помогла достойно пройти через все испытания.
А преподаватель русского языка Сахалинского техникума отраслевых технологий и сервиса Елена Ребрик получила почётное звание лауреата конкурса.
Интеллектуальный марафон педагогического мастерства стартовал в областной столице 19 ноября. В нынешнем году за победу боролись шестеро педагогов из сахалинских учреждений профобразования. Среди претендентов на звание «Преподаватель года–2018» были учителя математики, английского и русского языков, а также преподаватели дисциплин профессионального цикла – бухгалтерского учёта и технологии малярных работ.
На пути к победе участницы прошли четыре тура. «Визитная карточка» включала представление себя и рассказ о своей педагогической деятельности. Одним из основных испытаний стало открытое учебное занятие. Педагоги проводили его не в стенах родного техникума и с незнакомыми студентами.
На «Методическом семинаре» необходимо было представить инновационную методику и технологию. Обязательным условием являлась демонстрация своего педагогического опыта, направленного на реализацию новых ФГОС и профессиональных стандартов. Также участникам конкурса необходимо было провести мастер-класс для коллег, зрителей и жюри. Претендентов на звание «Преподаватель года» оценивали руководители и специалисты центра профессионального образования, регионального центра оценки качества образования и профильного министерства.
Я не перестаю удивляться эрудиции и таланту наших педагогов, отметила член жюри Людмила Сакович – На протяжении всего конкурса они демонстрировали свой педагогический опыт, поражали нас своим нестандартным мышлением, творческим подходом к образовательному процессу, умением использовать и внедрять современные развивающие технологии обучения. Особенно интересно конкурсанты проводили учебные занятия для студентов. Очень важно, что они были направлены не только на освоение новых знаний, но и на формирование профессиональных компетенций. Это необходимо сегодня будущим молодым профессионалам, ведь завтра выпускники начнут работать.
Учредителями конкурса «Преподаватель года» в Сахалинской области выступают региональное министерство образования, институт развития образования и центр профессионального образования. Организаторы мероприятия отмечают, что конкурсные дни – это своего рода экзаменационная сессия лучших педагогических кадров. Интеллектуальный марафон проводится, чтобы повысить качество подготовки педагогов, стимулировать их профессиональный рост, а также выявить наиболее талантливых, творческих преподавателей островного региона.
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