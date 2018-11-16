Только качественное питание для школьников

В Тимашевске по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский принял участие в организованном совместно с министерством образования совещании по вопросу совершенствования питания школьников. Мероприятие состоялось на базе местной средней школы № 18.

Участниками совещания также были председатель профильного комитета Гордумы Краснодара Владимир Белоусов, первый заместитель главы администрации Тимашевского района Елена Мальченко, представители Роспотребнадзора и Россельхознадзора, муниципальных органов управления образованием, ответственные за организацию питания в школах, руководители предприятий школьного питания.

Обсуждение на совещании стало продолжением разговора, начатого в августе текущего года. Тогда состоялась первая встреча специалистов по вопросу совершенствования организации питания школьников. Как отметил Виктор Чернявский, депутаты кубанского парламента уделяют особое внимание как непосредственной организации образовательного процесса в учебных заведениях края, так и всем сопутствующим направлениям в их работе. А в ней одним из главных является организация качественного питания учащихся.

- Вопросы образования серьезно волнуют общественность, государственные и муниципальные органы. В том числе волнует и то, чем кормят школьников. Серьезно поднял этот вопрос депутат Госдумы от Краснодарского края Иван Иванович Демченко, рассматривалась эта тема и на Совете законодателей в Законодательном Собрании края. Конечно, на столе у детей должны быть кубанские качественные продукты. И сегодня стоит задача определить их перечень, подумать, как можно выстроить взаимодействие поставщиков местных продуктов и школ. Также перед нами стоит и ряд других задач: посмотреть лучшие практики, обозначить проблемные вопросы, отладить взаимоотношения с контролирующими службами. Помимо этого, нужно понять, что процесс организации школьного питания требует постоянного контроля и внимания, – сказал Виктор Чернявский.

На совещании особо была подчеркнута роль таких служб, как Роспотребнадзор и Россельхознадзор. К примеру, после августовского совещания со специалистами Россельхознадзора была достигнута договоренность, что представители школ бесплатно могут привозить в данное ведомство пробы продуктов питания, вызывающих сомнения, для проведения экспертиз на соответствие всем установленным законодательством требованиям. Также все участники встречи сошлись во мнении, что необходимо установить четкое регулирование сопровождения процесса подготовки и приготовления пищи медработниками.

Общую картину организации питания учащихся в общеобразовательных организациях края в 2018-2019 учебном году представила начальник отдела общего образования профильного министерства Ольга Лозовая. По её информации, есть школы, которым надо пересмотреть свои подходы в формировании культуры здорового школьного питания, а есть школы – явные лидеры в этом деле, с которых надо брать пример остальным.

Такими оказались образовательные учреждения Геленджика, о работе которых по организации качественного питания в школьных столовых рассказала заместитель начальника управления образования города-курорта Татьяна Борисова. Также участники совещания смогли услышать об опыте работы по организации питания школьников с ограниченными возможностями здоровья в школах Горячего Ключа. Познавательной была информация и о дополнительном включении в рацион учащихся молока и кисломолочных продуктов в образовательных учреждениях Тбилисского района.

Подробный рассказ директора тимашевской школы № 18 Любови Галоян о современных подходах к организации питания, а главное – демонстрация работы школьного пищеблока – дали четкий ответ, почему краевое совещание проводится именно здесь.

По её словам, капитальный ремонт школьной столовой был осуществлен в 2013 году. Одновременно в ней могут обедать 150 учеников. Питание двухразовое: готовятся завтраки и обеды. Как поняли участники совещания, секрет успеха местного пищеблока в работе профессиональных кадров – сотрудников «Тимашевского предприятия розничной торговли Райпо». Они готовят не только для учеников данной школы, но и других школ города. Этот школьный пищеблок становился призером краевого конкурса «Лучшая школьная столовая».

Также в рамках краевого мероприятия гостеприимные хозяева провели экскурсию по школе: показали, как строится образовательный процесс в целом, ознакомили с материально-технической базой учебного заведения.

По итогам совещания были даны рекомендации использовать лучший опыт по организации питания во всех кубанских школах. По словам Виктора Чернявского, подобные рабочие совещания дают возможность обсудить проблемы и пути их решения.