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Сто лет славы

13 ноября 2018, 19:16 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сто лет славы

В Рязани по поручению главы кубанского парламента Юрия Бурлачко председатель комитета ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества, Герой России Евгений Шендрик принял участие в торжествах, приуроченных к столетию со дня образования Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова.

Юбилей учебного заведения – это событие общероссийского масштаба. Сегодня училище ВДВ — один из элитных военных вузов страны, известный во всем мире. В этот день на его территории торжественно открыли памятник генералу армии Василию Маргелову, чье имя носит училище, и освятили храм-часовню Великомученика Георгия Победоносца. На торжественном собрании председатель профильного комитета ЗСК Евгений Шендрик от имени спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко поздравил присутствующих с праздником и передал приветственный адрес. «Выпускников вашего военного вуза всегда отличали высочайший уровень боевой и физической подготовки, удивительная крепость духа, выдающиеся умения и навыки ратного мастерства, верность нерушимым законам боевого братства и взаимовыручки. Ярким подтверждением тому стали сотни, тысячи героических поступков и настоящих подвигов, совершённых вашими предшественниками в годы Великой Отечественной войны, во время выполнения миротворческих военных операций на территории страны и за рубежом», – говорится в поздравлении спикера ЗСК Юрия Бурлачко. Евгений Шендрик также отметил, что сегодня училище – главная кузница кадров не только для воздушно-десантных, но и для других родов войск министерства обороны и силовых структур Российской Федерации. Офицеры-десантники несут службу во всех уголках нашей Родины, в том числе и на Кубани. В программе праздничных мероприятий торжественное вручение училищу грамоты Министра обороны Российской Федерации, открытие обновленного Музея истории Воздушно-десантных войск, показательные выступления роты почетного караула и парад-дефиле сводного оркестра ВДВ, полеты самолетов военно-транспортной авиации в составе пилотажных групп и праздничный концерт.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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Сто лет славы

Сто лет славы 19:16

В Рязани по поручению главы кубанского парламента Юрия Бурлачко председатель комитета ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества, Герой России Евгений Шендрик принял участие в торжествах, приуроченных к столетию со дня образования Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова. >>
Депутаты проинспектировали, как строятся социальные объекты в Анапе

Депутаты проинспектировали, как строятся социальные объекты в Анапе 19:16

Вице-спикер кубанского парламента Сергей Алтухов совместно с председателем комитета по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий Сергеем Жиленко по поручению главы ЗСК Юрия Бурлачко осмотрели социальные объекты Анапы, строительство и ремонт которых были инициированы после обращений жителей города. >>
Обсудили партпроекты

Обсудили партпроекты 12.11 11:58

Спикер регионального парламента, руководитель фракции партии «Единая Россия» в ЗСК Юрий Бурлачко возглавил делегацию кубанских депутатов на XXX конференции Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия». >>
Перспективы развития чаеводства на Кубани

Перспективы развития чаеводства на Кубани 12.11 11:58

Заместитель председателя аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко по поручению главы кубанского парламента Юрия Бурлачко принял участие в семинаре, посвященном актуальным проблемам чаеводства, который прошел в Сочи. >>
Сохранить лес

Сохранить лес 12.11 11:58

В Белореченском лесопитомнике прошла Всероссийская акция «Живи, лес!», проводимая Федеральным агентством лесного хозяйства. В рамках данного мероприятия состоялась высадка семян дуба и ореха черного на площади один гектар. >>
Законопроект будет откорректирован

Законопроект будет откорректирован 08.11 17:53

Комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам строительства и ЖКХ по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко провел заседание рабочей группы по проекту регионального закона «О порядке определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий». >>

//Новости МирТесен



Профилактические акции спасают жизнь

Профилактические акции спасают жизнь 08.11 09:41

Бережное отношение к собственному здоровью становится mustdo — необходимостью для кубанцев. Эти выводы врачи Кубани сделали на основании подсчета количества участников акций, проводимых краевым Министерством здравоохранения. >>
Локомотив роста экономики

Локомотив роста экономики 08.11 09:39

Проект развития Краснодарской агломерации, который был презентован в Ростове-на-Дону в рамках программы профессиональной переподготовки руководителей ЮФО «Управленческое мастерство: развитие региональных команд-2018», назван лучшим в ЮФО. >>
Поддержка будет!

Поддержка будет! 08.11 09:39

Кубань получит из федерального бюджета компенсацию средств, потраченных на выплаты пострадавшим от наводнения. О том, что такая поддержка необходима, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев во время селекторного совещания, которое провел заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко. >>

//Новости СМИ2

Россия — моя история

Россия — моя история 08.11 09:39

Свыше двадцати событий прошло для жителей и гостей Кубани в ноябрьские праздники. Самым значимым стало открытие в Краснодаре мультимедийного исторического парка «Россия — моя история». >>
Высокая оценка Минздрава России

Высокая оценка Минздрава России 08.11 09:38

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова высоко оценила работу Минздрава Кубани по снижению смертности. >>
Сергей Бачин: Для развития экотуризма необходимо навести порядок в заповедниках

Сергей Бачин: Для развития экотуризма необходимо навести порядок в заповедниках 08.11 09:38

Экологический туризм набирает популярность во всём мире. Число совершенных путешествий на природе в прошлом году превысило сто тридцать миллионов. Для сравнения: в России за 2017 год 12 тысяч особо охраняемых территорий посетили лишь 11 миллионов гостей. >>

//Новости Redtram

Рекомендация - мобилизоваться

Рекомендация - мобилизоваться 07.11 21:28

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко во вторник провел еженедельное планерное совещание, главной темой которого стал ход исполнения госпрограмм. >>
Погасить долги перед газоснабжающими организациями

Погасить долги перед газоснабжающими организациями 07.11 21:28

В кубанском парламенте по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось заседание рабочей группы комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства. Члены рабочей группы под руководством председателя комитета Владимира Чепеля обсудили проблемы взаимодействия и расчета за потребленные ресурсы между муниципальными теплоснабжающими организациями и газоснабжающими предприятиями. >>
17 ланей выпустили в дикую природу

17 ланей выпустили в дикую природу 07.11 21:27

По поручению председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко депутаты профильного комитета ЗСК совместно с министерством природных ресурсов региона продолжают работу по сохранению и восстановлению животного мира Кубани. >>

//Новости ADWILE

Сотрудничество – на благо жителей Геленджика

Сотрудничество – на благо жителей Геленджика 07.11 21:27

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с председателем городской Думы Геленджика Михаилом Димитриевым. >>
Юбилей кузницы кадров для военной авиации

Юбилей кузницы кадров для военной авиации 06.11 12:47

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко приняли участие в торжествах по случаю 80-летия со дня образования Краснодарского высшего военного авиаучилища летчиков (КВВАУЛ) имени Героя Советского Союза А.К. Серова. >>
Открыт уникальный культурный комплекс

Открыт уникальный культурный комплекс 06.11 12:46

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко открыли в Краснодаре уникальный мультимедийный комплекс «Россия – моя история». >>
Перспективы парусного спорта

Перспективы парусного спорта 02.11 16:53

Кубанские парламентарии по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко в Геленджике приняли участие в открытии соревнований по парусному спорту – 28-й Геленджикской регаты. >>
Фактор успешного развития животноводства

Фактор успешного развития животноводства 02.11 10:04

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко провел в Новокубанском районе совместное выездное заседание двух комитетов ЗСК - по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию и по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий. >>
Каневской район: перспективы экономического и социального развития

Каневской район: перспективы экономического и социального развития 01.11 16:40

По поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко в рамках цикла мероприятий по мониторингу исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» парламентарии провели выездное заседание в станице Каневской. >>

//Новости партнеров

Заводы Краснодарского края произвели миллион тонн сахара

Заводы Краснодарского края произвели миллион тонн сахара 01.11 09:16

На Кубани продолжается сезон уборки и переработки сахарной свеклы. >>
Стремление к высочайшему уровню

Стремление к высочайшему уровню 01.11 09:16

В Туапсе состоялось выездное заседание об итогах летнего сезона 2018 года и приоритетных направлениях подготовки к сезону следующего года. >>
Зарядка с чемпионом

Зарядка с чемпионом 31.10 14:56

В станице Тбилисской по поручению спикера краевого парламента Юрия Бурлачко комитет ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями провел спортивное мероприятие для молодежи под названием «Зарядка с чемпионом». >>
Поддержать волонтеров на законодательном уровне

Поддержать волонтеров на законодательном уровне 30.10 20:42

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел встречу с депутатом Государственной Думы РФ Натальей Костенко. >>
Актуальные законодательные инициативы

Актуальные законодательные инициативы 26.10 19:01

В Краснодаре в конференц-зале гостиницы «Интурист» состоялось пленарное заседание Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА). >>
Обеспечить безопасность в учебных заведениях

Обеспечить безопасность в учебных заведениях 26.10 18:17

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов побывали в краевой клинической больнице №1 имени профессора С.В Очаповского, где навестили пострадавших в трагедии в Керченском политехническом колледже. >>

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