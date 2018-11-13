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Сто лет славы
13 ноября 2018, 19:16 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
В Рязани по поручению главы кубанского парламента Юрия Бурлачко председатель комитета ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества, Герой России Евгений Шендрик принял участие в торжествах, приуроченных к столетию со дня образования Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова.
Юбилей учебного заведения – это событие общероссийского масштаба. Сегодня училище ВДВ — один из элитных военных вузов страны, известный во всем мире. В этот день на его территории торжественно открыли памятник генералу армии Василию Маргелову, чье имя носит училище, и освятили храм-часовню Великомученика Георгия Победоносца. На торжественном собрании председатель профильного комитета ЗСК Евгений Шендрик от имени спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко поздравил присутствующих с праздником и передал приветственный адрес. «Выпускников вашего военного вуза всегда отличали высочайший уровень боевой и физической подготовки, удивительная крепость духа, выдающиеся умения и навыки ратного мастерства, верность нерушимым законам боевого братства и взаимовыручки. Ярким подтверждением тому стали сотни, тысячи героических поступков и настоящих подвигов, совершённых вашими предшественниками в годы Великой Отечественной войны, во время выполнения миротворческих военных операций на территории страны и за рубежом», – говорится в поздравлении спикера ЗСК Юрия Бурлачко. Евгений Шендрик также отметил, что сегодня училище – главная кузница кадров не только для воздушно-десантных, но и для других родов войск министерства обороны и силовых структур Российской Федерации. Офицеры-десантники несут службу во всех уголках нашей Родины, в том числе и на Кубани. В программе праздничных мероприятий торжественное вручение училищу грамоты Министра обороны Российской Федерации, открытие обновленного Музея истории Воздушно-десантных войск, показательные выступления роты почетного караула и парад-дефиле сводного оркестра ВДВ, полеты самолетов военно-транспортной авиации в составе пилотажных групп и праздничный концерт.
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