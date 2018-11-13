В новосибирском вузе железной дороги отметили 60-летие факультета

За годы работы факультетом выпущены десятки тысяч инженеров. Выпускники, бывшие и нынешние сотрудники факультета были приглашены на праздничное мероприятие. Ректор вуза Алексей Манаков, ранее декан этого факультета, когда-то окончивший его сам, поздравил всех присутствующих.

Гостям был представлен видеофильм и фотографии о жизни факультета. Каждому представилась возможность прикоснуться к истории факультета СПМ — СДМ — УТТК, выпускники вспомнили свои лучшие студенческие годы в вузе. На мероприятии присутствовал и самый первый выпуск факультета 1961 года. Творческие коллективы, стройотрядовцы и лучшая группа факультета порадовали всех собравшихся песнями, танцами и стихами — своими яркими и запоминающимися номерами.

«Факультет ставит перед собой задачу по подготовке руководителей для транспортного строительства, промышленных предприятий, предприятий автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта. Об универсальности получаемых специальностей и направлений факультета свидетельствует перечень возглавляемых выпускниками организаций: дирекции и дочерние компании холдинга ОАО «РЖД», ОАО «Сибмост», ОАО «Трансаккорд», ОАО «Строймеханизация», — рассказал декан факультета профессор Андрей Ильиных.

«На УТТК ведется подготовка специалистов, магистров и бакалавров. Сегодня он один из ведущих в вузе, — прокомментировала начальник центра по связям с общественностью СГУПС Светлана Павлова. — Имеет учебный центр «Восточная техника», которая является в России представителем компании Caterpillar, а также учебный центр фирмы BRIGGS&STRATTON. Выпускники факультета могут работать руководителями отделов продаж и сервисного обслуживания строительной техники и автомобилей, технологами, конструкторами, проектировщиками, сервисными инженерами».