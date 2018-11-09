Анатолий Литовченко: в России может начаться проект «Земский учитель»
9 ноября 2018, 16:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
С 2010 года по инициативе главы государства велась масштабная работа по возвращению преподавателей в села и деревни. Им предоставлялись полмиллиона рублей, которые можно было потратить на свое рабочее место, жилье или образование. Такой принцип намерены вернуть в рамках проекта «Земский учитель».
Об этом и многом другом парламентарии подискутировали в рамках встречи с главой Министерства просвещения России Ольги Васильевой. Отметим, что на Южном Урале прекрасные результаты демонстрируют аналогичные программы по привлечению на село врачей и фельдшеров. Им предоставляется 1 миллион и 500 тысяч рублей соответственно.
Как уточнил депутат Госдумы Анатолий Литовченко, главная цель всех изменений в сфере образования – добиться качественных перемен в подготовке специалистов. По его мнению, школьники обязаны получать высококачественное образование вне зависимости от дохода его родителей и места их жизни.
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