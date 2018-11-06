Рособрнадзор "провел зачистку" российских вузов
6 ноября 2018, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки запретила прием в Международный институт управления и права, а также в семь филиалов Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права.
Наложенный Рособрнадзором запрет на поступление коснулся филиалов Санкт-Петербургского института в шести российских городах, а также в Ереване. Формулировка основания для запрета гласит: "За неисполнение предписания в установленный срок".
Кроме того, в ходе проведенных проверок ведомством было обнаружено несоответствие программы обучения федеральным образовательным стандартам в Московском институте психологии, а также Невинномысском государственном гуманитарно-техническом институте. В связи с этим было принято решение об отзыве лицензии у данных вузов.
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