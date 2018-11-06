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Открыт уникальный культурный комплекс

6 ноября 2018, 12:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Открыт уникальный культурный комплекс

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко открыли в Краснодаре уникальный мультимедийный комплекс «Россия – моя история». Аналогичные парки, созданные по инициативе главы государства Владимира Путина, работают уже в 18 городах страны. В краевой столице музей площадью в 7,5 тысячи квадратных метров расположился в районе выставочного комплекса «Экспоград-Юг» по улице Дзержинского.

В торжественной церемонии открытия объекта приняли участие также заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Анатолий Сафронов, депутаты Госдумы, сенатор Владимир Бекетов, депутаты кубанского парламента, викарий Екатеринодарской епархии, епископ Туапсинский Дионисий.

Уникальность комплекса заключается не только в том, что в нем представлены все современные информационные носители, близкие и понятные новому поколению россиян, а также экспозиции с приемами анимации, видеоинфографики, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций в различных форматах. В парк включены и исторические панорамы, интересные факты о прошлом Кубани, о ее выдающихся людях, живших здесь в разное время. Масштабный проект призван выполнять образовательную, воспитательную и духовно-патриотическую функции.

Приветствуя собравшихся, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сказал:

- В нашей стране и крае живет много народов, говорящих на разных языках. И эта непохожесть делает их еще прекраснее. У каждого из нас должно быть осознание того, что мы обязаны жить во взаимном понимании и уважении к традициям культуры каждого из народов, проживающих на нашей земле. Сегодня на наших плечах груз ответственности за сегодняшнее и будущее Отечества. Комплекс «Россия - моя история» должен помочь нашим детям осознать свою максимальную причастность к великой истории нашей страны, пробудить в них генетическую память, родство с теми поколениями, которые были до нас..

Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко, в свою очередь, подчеркнул, что мультимедийный парк, посвященный прошлому и настоящему нашей страны, наглядно показывает, какие трудности ей удалось пережить.

- Сплоченность народа, вера, сила духа, - это та сила, которая была, есть и будет основой нашего государства. Сегодня, как и четыре века назад, мы переживаем непростые времена. Есть силы, которые хотят подорвать нашу государственность, разобщить народ, испытать новые сценарии цветных революций. Смута трансформировалась и преобразилась. Гражданские единство и солидарность – это те ценности, на которые нас нацеливает Президент. Основываясь на них и, принимая во внимание историю нашего государства, мы сохраним в нем мир и целостность», - сказал спикер ЗСК.

После открытия комплекса руководители края осмотрели экспозицию музея.

В создании самого парка принимало участие огромное количество специалистов: художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике и историки.

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