//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Похудевший Олег Меньшиков заставил поклонников беспокоиться
- Пугачева сделала открытие, как стать успешной в шоу-бизнесе?
- Младший сын Эвелины Бледанс написал и исполнил трогательную песню "Про мамочку"
- Поклонники уверены, что Майкл Джексон жив и ищут доказательства
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Образование 13+
Открыт уникальный культурный комплекс
6 ноября 2018, 12:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко открыли в Краснодаре уникальный мультимедийный комплекс «Россия – моя история». Аналогичные парки, созданные по инициативе главы государства Владимира Путина, работают уже в 18 городах страны. В краевой столице музей площадью в 7,5 тысячи квадратных метров расположился в районе выставочного комплекса «Экспоград-Юг» по улице Дзержинского.
В торжественной церемонии открытия объекта приняли участие также заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Анатолий Сафронов, депутаты Госдумы, сенатор Владимир Бекетов, депутаты кубанского парламента, викарий Екатеринодарской епархии, епископ Туапсинский Дионисий.
Уникальность комплекса заключается не только в том, что в нем представлены все современные информационные носители, близкие и понятные новому поколению россиян, а также экспозиции с приемами анимации, видеоинфографики, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций в различных форматах. В парк включены и исторические панорамы, интересные факты о прошлом Кубани, о ее выдающихся людях, живших здесь в разное время. Масштабный проект призван выполнять образовательную, воспитательную и духовно-патриотическую функции.
Приветствуя собравшихся, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сказал:
- В нашей стране и крае живет много народов, говорящих на разных языках. И эта непохожесть делает их еще прекраснее. У каждого из нас должно быть осознание того, что мы обязаны жить во взаимном понимании и уважении к традициям культуры каждого из народов, проживающих на нашей земле. Сегодня на наших плечах груз ответственности за сегодняшнее и будущее Отечества. Комплекс «Россия - моя история» должен помочь нашим детям осознать свою максимальную причастность к великой истории нашей страны, пробудить в них генетическую память, родство с теми поколениями, которые были до нас..
Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко, в свою очередь, подчеркнул, что мультимедийный парк, посвященный прошлому и настоящему нашей страны, наглядно показывает, какие трудности ей удалось пережить.
- Сплоченность народа, вера, сила духа, - это та сила, которая была, есть и будет основой нашего государства. Сегодня, как и четыре века назад, мы переживаем непростые времена. Есть силы, которые хотят подорвать нашу государственность, разобщить народ, испытать новые сценарии цветных революций. Смута трансформировалась и преобразилась. Гражданские единство и солидарность – это те ценности, на которые нас нацеливает Президент. Основываясь на них и, принимая во внимание историю нашего государства, мы сохраним в нем мир и целостность», - сказал спикер ЗСК.
После открытия комплекса руководители края осмотрели экспозицию музея.
В создании самого парка принимало участие огромное количество специалистов: художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике и историки.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Перспективы парусного спорта 02.11 16:53
Фактор успешного развития животноводства 02.11 10:04
Каневской район: перспективы экономического и социального развития 01.11 16:40
Заводы Краснодарского края произвели миллион тонн сахара 01.11 09:16
//Новости МирТесен
Стремление к высочайшему уровню 01.11 09:16
Зарядка с чемпионом 31.10 14:56
Поддержать волонтеров на законодательном уровне 30.10 20:42
//Новости СМИ2
Актуальные законодательные инициативы 26.10 19:01
Обеспечить безопасность в учебных заведениях 26.10 18:17
Кубань и Крым будут развивать яхтенный туризм 25.10 21:31
//Новости Redtram
Соблюдая интересы государства и общества 25.10 09:35
Научно-технический центр у Черного моря 25.10 09:29
Бегущие по волнам 25.10 09:28
//Новости ADWILE
Защитить «зеленые легкие» Кубани 25.10 09:28
На Кубани будет создан реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 25.10 09:28
Зеленый свет – созданию промышленных технопарков 24.10 14:13
В Краснодаре пройдет Конференция ЮРПА 23.10 18:47
В режиме диалога 23.10 11:38
Экономическое развитие Новокубанского района: проблемы и пути решения 19.10 12:14
//Новости партнеров
Сняты все препятствия к подписанию соглашения 19.10 12:02
Будущее – за информационными технологиями 19.10 12:02
Только так можно добиться результата 19.10 10:02
Планетарные масштабы — глобальные решения 19.10 10:01
Дорогу осилят идущие 19.10 10:01
Хорошие дороги — дело профессионалов 19.10 10:01