СГУПС принял участие в Фестивале науки Новосибирской области

В стенах Сибирского государственного университета путей сообщения в рамках VI Фестиваля науки проведены лекторий по физике для школьников, лекции, посвященные аддитивным технологиям в конструировании, а также лазерно-плазменным технологиям в машиностроении и обработке металлов.

В СГУПСе прошли лекторий по физике для школьников, а также две лекции, посвященные аддитивные технологии в динамическом конструировании преподавателя СГУПСа Антона Янина и «Лазерно-плазменные технологии для машиностроения и металлообработки» заведующего лабораторией мощных непрерывных газовых лазеров Института лазерной физики СО РАН Геннадия Грачева. Слушателями стали ученики новосибирских школ, лицеев и колледжей города, а также студенты университета.

Ребята познакомились с современными технологиями, позволяющими использовать 3D-принтеры, применение которых сегодня развивается в таких сферах, как архитектура, строительство, медицина и имеет особую значимость. Также им были представлены технологии, повышающие прочность и износостойкость стали и сплавов.

В Новосибирске проходил VI Фестиваль науки Новосибирской области. Основная цель фестиваля — демонстрация места и роли науки в современном мире, актуальности и необходимости внедрения научного знания в жизнь людей на доступном языке.

В этом году в программе мероприятий Фестиваля было множество лекций ведущих ученых, мастер-классы, квесты, экскурсии, научные шоу для школьников и молодежи, интерактивная выставка.

Программа также включала обширный деловой блок: круглые столы, дискуссии, научные сессии, которые нацелены на обсуждение перспективных направлений развития научно-образовательного сектора.