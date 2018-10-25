РМК отправила победителей фестиваля "Метрошка" в Питер
25 октября 2018, 08:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В Санкт-Петербурге дети из двух южноуральских команд, которые победили соперников из шести регионов России, осмотрят достопримечательности и побывают на тренировке футболистов "Зенита".
Напомним, что в прошлом году РМК уже отправляла победителей фестиваля дворового футбола "Метрошка" для детей в северную столицу. В этом году лучшими спортсменами оказались две команды - «Спутник» из Копейска и «Колхозники» из поселка Новосинеглазовский.
Добавим, что на организацию и проведение мероприятий компания направила порядка 2.7 миллионов рублей. Часть средств пошла в том числе и на организацию поездки в Санкт-Петербург, а также на пошив специальных комплектов футбольной формы для победителей чемпионата.
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