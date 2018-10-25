В Санкт-Петербурге дети из двух южноуральских команд, которые победили соперников из шести регионов России, осмотрят достопримечательности и побывают на тренировке футболистов "Зенита".

Напомним, что в прошлом году РМК уже отправляла победителей фестиваля дворового футбола "Метрошка" для детей в северную столицу. В этом году лучшими спортсменами оказались две команды - «Спутник» из Копейска и «Колхозники» из поселка Новосинеглазовский.

Добавим, что на организацию и проведение мероприятий компания направила порядка 2.7 миллионов рублей. Часть средств пошла в том числе и на организацию поездки в Санкт-Петербург, а также на пошив специальных комплектов футбольной формы для победителей чемпионата.