На Урале ученик получил "двойку" по физкультуре за "отсутствие интереса к кино"
24 октября 2018, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]
Ученик школы №53 города Екатеринбурга получил два балла по физкультуре из-за того, что не посмотрел по заданию преподавателя российский художественный фильм "Движение вверх".
По словам школьников, после просмотра они должны были рассказать о спортивной мотивации и о том, как становятся чемпионами. Об этом сегодня сообщает агентство ТАСС.
"У мальчика нет мамы, живут бедно, компьютера нет. Мальчик необщительный, сходить в гости на фильм не к кому. Цитата слов учителя: «Ну надо было найти выход»", - поделился в Facebook Роман Исхаков.
По словам екатеринбуржца, историю рассказал его сын. В горадминистрации журналистам сообщили, что на данный момент ситуация урегулирована и взята под контроль директором школы.
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