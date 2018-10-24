Ученик школы №53 города Екатеринбурга получил два балла по физкультуре из-за того, что не посмотрел по заданию преподавателя российский художественный фильм "Движение вверх".

По словам школьников, после просмотра они должны были рассказать о спортивной мотивации и о том, как становятся чемпионами. Об этом сегодня сообщает агентство ТАСС.

"У мальчика нет мамы, живут бедно, компьютера нет. Мальчик необщительный, сходить в гости на фильм не к кому. Цитата слов учителя: «Ну надо было найти выход»", - поделился в Facebook Роман Исхаков.

По словам екатеринбуржца, историю рассказал его сын. В горадминистрации журналистам сообщили, что на данный момент ситуация урегулирована и взята под контроль директором школы.