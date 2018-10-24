Трудоустройство и заработок выпускников СГУПСа выше среднего

По данным, опубликованным Минобрнауки России, доля трудоустройства выпускников СГУПС составила 80% при средней сумме выплат 31 987 рублей в месяц. Это выше, чем в среднем по стране.

Так, по укрупненной группе специальностей «Техника и технологии наземного транспорта» — 85% выпускников трудоустроены с выплатами 38 649 рублей в месяц, «Техника и технологии строительства — 87% с заработком 37 409 рублей, «Информатика и вычислительная техника» — 92% имеют 37 409 рублей.

Также стоит отметить по этим же параметрам такие отдельные направления (специальности) подготовки в СГУПСе: «Управление в технических системах» — 90% и 31735 рублей, «Техника и технологии строительства» — 88% и 37258 рублей, «Техника и технологии наземного транспорта» — 85% и 38649 рублей.

По отдельным специальностям СГУПСа трудоустройство составило 100%: «Строительство», «Прикладная информатика», «Информационные системы и технологии», «Государственное и муниципальное управление

«География трудоустройства выпускников СГУПСа разнообразна. В основном работают в Новосибирской области (69,1%), а также в Москве (12%) и на всей протяженной территории страны – от Якутии до Республики Крым», — прокомментировала начальник центра по связям с общественностью вуза Светлана Павлова.

Фото: vuzopedia.ru