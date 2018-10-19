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Замминистра энергетики получил должность после конкурса "Лидеры России"
19 октября 2018, 13:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Миллион рублей на образование и высокопоставленная должность - вот результаты прошлогоднего конкурса "Лидеры России", в рамках которого отбирается элита управленческих кадров. На сегодняшний день зарегистрировалось уже более 93 тысяч кандидатов.
Победитель состязания в 2017 году Павел Сорокин рассказал, что изменилось в его жизни. Регистрация на конкурс заканчивается в следующую среду, 24 октября.
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