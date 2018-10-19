Миллион рублей на образование и высокопоставленная должность - вот результаты прошлогоднего конкурса "Лидеры России", в рамках которого отбирается элита управленческих кадров. На сегодняшний день зарегистрировалось уже более 93 тысяч кандидатов.

Победитель состязания в 2017 году Павел Сорокин рассказал, что изменилось в его жизни. Регистрация на конкурс заканчивается в следующую среду, 24 октября.