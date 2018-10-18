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46 стран подали заявки на конкурс "Лидеры России"

18 октября 2018, 14:54 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

46 стран подали заявки на конкурс "Лидеры России"

На состязание "Лидеры России" за первые семь дней подали заявки представители 46 стран или более 80 тысяч человек. Лидерами среди стран зарубежья стали Германия, Израиль, Канада, США и Болгария.

Напомним, что заявления принимаются до 24 октября. Победители, а их в прошлом году оказалось более сотни человек, получат гранты на личное образование, а также возможность трудоустройства от ведущих компаний мира.

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46 стран подали заявки на конкурс "Лидеры России"

46 стран подали заявки на конкурс "Лидеры России" 14:54

На состязание "Лидеры России" за первые семь дней подали заявки представители 46 стран или более 80 тысяч человек. Лидерами среди стран зарубежья стали Германия, Израиль, Канада, США и Болгария. >>
Субсидии на ликвидацию свалок получат 6 районов Южного Урала

Субсидии на ликвидацию свалок получат 6 районов Южного Урала 14:34

Для улучшения схемы обращения с отходами глава региона Борис Дубровский распорядился передать в Озерский, Троицкий, Златоустовский, Верхнеуфалейский городские округа и Карталинский и Аргаяшский муниципальные районы деньги на ликвидацию свалок. >>
В Челябинске принимают заявки на конкурс «Молодой предприниматель России»

В Челябинске принимают заявки на конкурс «Молодой предприниматель России» 13:38

Челябинских бизнесменов приглашают принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России - 2018». Победители смогут пройти обучение в лучших компаниях мира, принять участие в бизнес-миссии в Сингапуре и посетить самое крупное экономическое событие страны. >>
Подрядчики капремонта поставили батареи только после вмешательства Бурматова

Подрядчики капремонта поставили батареи только после вмешательства Бурматова 13:29

Отопление в доме №10 по улице Гагарина было включено только после того, как подрядная организация, выполняющая капремонт, оперативно установила новые батареи. Это произошло после личного вмешательства парламентария Владимира Бурматова. >>
«Соломенный жаворонок» летит в Челябинск

«Соломенный жаворонок» летит в Челябинск 13:23

19 октября в Челябинском театре кукол начинает свою работу VI фестиваль кукольных спектаклей для взрослых зрителей «Соломенный жаворонок» - первый и единственный в России фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя. >>
Энергетики подключили к электричеству обновленный детский сад в Челябинске

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Работники Челябинских городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» подключили обновленный детский сад в Челябинске. После реконструкции образовательному учреждению потребовался новые электросетевой комплекс. >>

//Новости МирТесен



На конкурс "Лидеры России" зарегистрировалось уже 70 тысяч участников

На конкурс "Лидеры России" зарегистрировалось уже 70 тысяч участников 17.10 14:26

Число участников конкурса "Лидеры России" перевалило за 70 тысяч к утру 17 октября. Урал стал пятой территорией по числу подавших заявки управленцев и третьей по отношению заявителей к числу жителей. >>
Сергей Кириенко охарактеризовал участников конкурса «Лидеры России»

Сергей Кириенко охарактеризовал участников конкурса «Лидеры России» 17.10 12:13

Всего неделя осталась управленцам, желающим зарегистрироваться на состязании «Лидеры России». В этот раз вторая волна конкурса проходит с некоторыми изменениями. Какими – читайте в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, который пообщался с первым замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко. >>
250 водителей и кондукторов Челябинска сидят без зарплаты с лета

250 водителей и кондукторов Челябинска сидят без зарплаты с лета 17.10 09:59

Третий месяц сидят без зарплаты порядка 250 кондукторов и водителей общественного транспорта Челябинска. Есть вопросы и к организации работы - трудиться приходится почти без сна и обеда. Челябинцы обратились за помощью к депутату Госдумы Владимиру Бурматову, и в тот же день выплаты начались. >>

//Новости Гнездо.ру

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Борис Дубровский потребовал уволить санитаров психбольницы с позором

Борис Дубровский потребовал уволить санитаров психбольницы с позором 17.10 09:37

Глава Южного Урала оперативно отреагировал на ролик,который распространили в соцсетях. На видеозаписи,которая была сделана в психоневрологическом диспансере Магнитогорска,видно,как двое санитаров издеваются над пожилым человеком. Губернатор потребовал уволить всех причастных к глумлению над больным с "волчьим билетом". >>
Трактор начинает третью домашнюю серию этого сезона

Трактор начинает третью домашнюю серию этого сезона 16.10 16:12

Трактор на сегодняшний день расположился на 10 месте конференции Восток и имеет в зачете 13 очков. Со всеми командами этой серии «Трактор» встречается первый раз в сезоне. Главная особенность серии – на тренерском мостике будет воспитанник «Трактора» и экс-тренер ХК «Челмет», а ныне исполняющий обязанности главного тренера Алексей Тертышный. >>
"Дочка" РМК построила в Актобе реабилитационный центр для детей

"Дочка" РМК построила в Актобе реабилитационный центр для детей 16.10 14:55

Каждый день здесь смогут поправлять здоровье до 50 детишек. Центр «Аяла» был построен благодаря меморандуму о сотрудничестве,который подписали в прошлом году Актюбинской области и ТОО «Актюбинская медная компания» (дочка РМК). >>

//Новости Redtram

Бизнесу Челябинской области расскажут, как увеличить продажи

Бизнесу Челябинской области расскажут, как увеличить продажи 16.10 12:18

В Челябинске 27 октября пройдет крупномасштабное событие для бизнеса – конференция «Большие продажи в большом городе». В рамках мероприятия, впервые в регионе выступит бизнес-тренер федерального уровня Дмитрий Норка, а также состоится уникальная битва CRM-систем. >>
Подрядчика для аэропорта Челябинска выберет правительство России

Подрядчика для аэропорта Челябинска выберет правительство России 16.10 12:10

Об этом заявил сегодня, 16 октября, глава региона Борис Дубровский. >>
Какие тесты предстоит сдать "Лидерам России"?

Какие тесты предстоит сдать "Лидерам России"? 16.10 11:54

24 октября заканчивается прием заявок на общероссийский конкурс лучших управленцев "Лидеры России". Губернатор Челябинской области Борис Дубровский настоятельно рекомендует всем представителям управляющего аппарата региона попробовать свои силы в состязании. Это даст прекрасную возможность получить дополнительное образование и обеспечит отличный социальный лифт. Но какие же тесты будет необходимо сдать конкурсантам? >>

//Новости ADWILE

В Магнитогорске газеты скоро исчезнут из продажи…

В Магнитогорске газеты скоро исчезнут из продажи… 16.10 10:42

Общеизвестно, что пресса играет важнейшую роль в современном обществе. И основная обязанность журналистов как раз и сводится к распространению информации и идей по всем вопросам, представляющим общественный интерес. Без каких либо ограничений. А право общества на честную и доступную информацию в СМИ должно быть защищено как право каждого потенциального получателя информации. Тем не менее, сегодня в регионе предпринимаются меры, способные серьезно ограничить доступность прессы до населения. >>
Челиндбанк отмечает 28-летие

Челиндбанк отмечает 28-летие 16.10 08:41

16 октября отмечает день рождения старейший банк Южного Урала – ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». Созданный в 1990 году на базе Челябинского областного управления Промстройбанка СССР, прошедший весь путь становления отечественного банковского сектора, сегодня Челиндбанк вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие Южного Урала. >>
Борис Дубровский проверил качество работ по благоустройству

Борис Дубровский проверил качество работ по благоустройству 15.10 14:52

На Южном Урале продолжается реализация сразу двух программ по благоустройству - федеральной «Формирование комфортной городской среды» и местной губернаторской «Реальные дела». Глава региона Борис Дубровский лично объехал несколько объектов в Челябинске, чтобы проконтролировать ход работ. >>
Борис Дубровский: "Лидеры России " - отличный старт большой карьеры

Борис Дубровский: "Лидеры России " - отличный старт большой карьеры 15.10 14:27

Глава Южного Урала призвал управленцев региона не медлить, а отправлять заявки на всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" - регистрация заканчивается уже 24 октября. Это позволит не только заявить о себе, но и даст возможность получить миллион рублей на собственное образование, а также высокую должность. >>
Шесть новеньких пожарных машин будет работать на Южном Урале

Шесть новеньких пожарных машин будет работать на Южном Урале 15.10 10:51

В ближайшее время в регион приедут еще 17 единиц пожарной техники. Такое решение принял глава Южного Урала Борис Дубровский. >>
"Лидеры России" - можно ли купить победу?

"Лидеры России" - можно ли купить победу? 13.10 11:39

На днях, 10 октября, в России стартовал второй конкурс для лучших управленцев "Лидеры России". Организаторы рассказали, каким образом составлены задания, чтобы обеспечить максимальную прозрачность результатов и как найти настоящих победителей. >>

//Новости партнеров

Компания, которая хочет сделать мир чище

Компания, которая хочет сделать мир чище 12.10 16:05

Четвертым финалистом бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018» стало АО «Втор-Ком». Генеральный директор компании «Втор-Ком» Михаил Рузбин в эфире «Челябинского эха» и 31 канала рассказал об особенностях своего бизнеса, направленного на улучшение экологической ситуации в Челябинской области. >>
Глава Минстроя стал наставником конкурса управленцев

Глава Минстроя стал наставником конкурса управленцев 12.10 12:12

Министерству ЖКХ не хватает специалистов. Такое заявление сделал глава Минстроя России Владимир Якушев. В этом году он стал наставником второго конкурса на звание лучших управленцев России. >>
Анатолий Литовченко поможет жителям поселка Сухомесово

Анатолий Литовченко поможет жителям поселка Сухомесово 12.10 11:51

Нет дорог, освещения и маршруток — с такими бедами жители поселка Сухомесово, который расположен в Ленинском районе Челябинска, обратились к депутату Государственной думы Анатолию Литовченко. Кроме того, поселок практически превращается в болото из-за обводнения расположенного неподалеку озера Смолино. >>
Энергетики Южного Урала подключились к прохождению отопительного сезона

Энергетики Южного Урала подключились к прохождению отопительного сезона 12.10 11:42

Специалисты компании «МРСК Урала» наладила работу с обслуживающими компаниями Южного Урала. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии для успешного прохождения осенне-зимнего периода. >>
Роспортебнадзор: нашествия крыс в Челябинске нет

Роспортебнадзор: нашествия крыс в Челябинске нет 11.10 14:51

Нашествие крыс на помойки Челябинска - фейк. Такие данные только что были озвучены экспертами регионального Роспотребнадзора. >>
В Челябинске открылось новое кафе Meet.Point

В Челябинске открылось новое кафе Meet.Point 11.10 13:32

Место встречи изменить нельзя, а сделать Meet.Point еще ближе — можно! На протяжении длительного времени сеть кафе&танцевальных баров Meet.Point остается одним из самых популярных и востребованных заведений среди жителей Челябинска. За 8 лет работы Meet.Point завоевал своей неповторимой атмосферой и соединением форматов любовь постоянных гостей и получил высокие оценки от профильных СМИ города. >>

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