На состязание "Лидеры России" за первые семь дней подали заявки представители 46 стран или более 80 тысяч человек. Лидерами среди стран зарубежья стали Германия, Израиль, Канада, США и Болгария.

Напомним, что заявления принимаются до 24 октября. Победители, а их в прошлом году оказалось более сотни человек, получат гранты на личное образование, а также возможность трудоустройства от ведущих компаний мира.