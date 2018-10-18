Энергетики подключили к электричеству обновленный детский сад в Челябинске

Работники Челябинских городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» подключили обновленный детский сад в Челябинске. После реконструкции образовательному учреждению потребовался новые электросетевой комплекс.

В здании детского сада на проспекте Победы, 358В раньше располагалась судебные приставы, а затем подсобка НОУ школы №12, но его вернули в систему дошкольного образования.Энергетики проложили две кабельные линии электропередачи классом напряжения 0,4 кВ. Теперь в нем смогут с комфортом размещаться 13 групп детей разных возрастов – всего 280 ребятишек от 1.5 до 7 лет.