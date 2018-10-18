//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- 34-летняя актриса Дарья Екимасова объявила: "Я стала Мамой"
- Участница "Детского Евровидения" от России представила конкурсную песню
- «Впервые встречаю такого чудовищно бездушного человека», Бузова о своем выборе
- Певица Леди Гага выходит замуж
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Образование 13+
Приоритетные направления подготовки педагогических кадров
18 октября 2018, 10:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
В Новороссийске состоялось очередное совещание в рамках разработки проекта постановления кубанского парламента «О подготовке педагогических кадров в системе профессионального образования Краснодарского края». Мероприятие провели по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко члены рабочей группы комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи под руководством Виктора Чернявского совместно с министерством образования региона.
Совещание прошло на базе Новороссийского социально-педагогического колледжа. В его работе приняли участие заместитель главы города-героя Наталья Майорова, атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савотин, председатель Общественной палаты Новороссийска Сергей Цымбал, представители регионального министерства образования, науки и молодежной политики, отраслевого профсоюза, руководители педагогических вузов и колледжей края, школ и детских садов Новороссийска, члены экспертно-консультативного совета при комитете, начальники управлений образования Новороссийска, Геленджика, Анапы, Абинского, Калининского, Крымского, Темрюкского, Северского и Славянского районов.
Председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский отметил, что это четвёртое совещание в рамках подготовки постановления. По его словам, на предыдущих были рассмотрены различные аспекты работы образовательных учреждений по обучению специалистов среднего звена. А в Новороссийском колледже есть свои интересные наработки, достойные изучения и тиражирования в регионе.
- Еще в сентябре на краевом педсовете системы среднего профессионального образования меня очень заинтересовало выступление директора Новороссийского социально-педагогического колледжа. Речь тогда шла о создании профильных классов на базе вашей площадки. Сегодня у нас есть возможность детальнее познакомиться с вашими наработками, – подчеркнул Виктор Чернявский.
С презентацией деятельности колледжа выступила его директор Екатерина Самарина. Она подробно рассказала о приоритетных направлениях в подготовке будущих педагогов, об особенностях образовательного процесса в своём учебном заведении. Новороссийское педагогическое училище было создано в 1984 году. С тех пор название учебного заведения и его организационная форма неоднократно изменялись, но главным оставалась его миссия – подготовка квалифицированных кадров для системы образования.
Сегодня в колледже, студентами которого являются 1377 человек, также готовят кадры и для сферы торговли и услуг. В образовательном учреждении используют практикоориентированный подход.
- На сегодняшний день практических занятий у нас не менее 50 процентов. Сейчас стоит задача довести этот показатель до 60 и более процентов. В этом нам помогают наши социальные партнеры, уже заключено 23 договора с
образовательными учреждениями, с управлениями образования для проведения практики. Мы работаем над совершенствованием механизмов с работодателями по вопросам практического обучения и трудоустройства выпускников. Вместе со школой №19 у нас есть совместный проект по наставничеству. И сопровождение выпускников до рабочего места является одним из направлений этой программы, – рассказала Екатерина Самарина. Также студенты колледжа активно участвуют в соревнованиях по шести направлениям, в том числе и по мультимедийной журналистике.
Председатель профильного комитета ЗСК Виктор Чернявский отметил важность профориентационной работы в учебных заведениях. Она включает в себя «четверги профориентации», на которых школьники могут выбрать, куда дальше идти учиться или работать.
О системе образовательных учреждений и взаимодействии с ними также рассказала заместитель главы Новороссийска Наталья Майорова. По ее словам, сегодня в городе-герое работает восемь учреждений среднего профессионального образования, в которых обучается больше 14 тысяч студентов. Большое внимание уделяется педагогическим кадрам. В Новороссийске много лет работает программа выплаты стипендий для студентов-будущих педагогов. В 2015 году для переподготовки педагогических кадров и повышения квалификации учителей был создан Ресурсный центр педагогического образования.
Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам организации целевого обучения в учреждениях профобразования. Исполняющая обязанности директора филиала Кубанского государственного университета в Славянске-на-Кубани Ольга Леус поделилась секретами работы в этом направлении.
В ходе мероприятия гости ознакомились с материально-технической и методической базой, самим образовательным процессом в действии. Участники совещания посетили литературную гостиную, мастер-классы, круглые столы, стали наблюдателями квест-игры с девятиклассниками.
Подводя итог встречи, Виктор Чернявский заверил, что все прозвучавшие предложения по улучшению подготовки будущих педагогов станут предметом изучения в комитете. Самые дельные и перспективные из них будут заложены в проекте постановления кубанского парламента, который готовится к рассмотрению на ноябрьской сессии ЗСК.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Приоритетные направления подготовки педагогических кадров 10:33
Поделись квартирою своей 10:18
На особом контроле 10:17
Перспективы сотрудничества 10:17
//Новости МирТесен
Активный туризм как вид отдыха 10:15
На страже эпизоотического благополучия 10:14
Детские здравницы должны работать эффективно 16.10 21:26
//Новости Гнездо.ру
Студенты получать практический опыт по специальности 16.10 21:22
Широкая поддержка добровольчества 16.10 21:22
Кубанские и могилевские парламентарии подписали соглашение о сотрудничестве 12.10 15:57
//Новости Redtram
Дисциплина и планирование — залог успеха бизнеса 11.10 09:10
Конкурс талантливых детей 11.10 09:09
Новые возможности 11.10 09:09
//Новости ADWILE
Качественную продукцию производят на Кубани 11.10 09:09
Молодые ученые — экономике 11.10 09:08
Спорт должен быть доступным 11.10 09:08
Знаковая для Кубани дата 10.10 15:24
Итоги летней курортной кампании в Туапсинском районе 08.10 14:30
Депутаты приняли участие в Адлерских чтениях 08.10 14:28
//Новости партнеров
Учителя принимали поздравления 05.10 18:03
Победили поселения, где малый бизнес чувствует себя комфортно 05.10 18:03
Все лучшее – на «Кубанской ярмарке» 05.10 17:10
Новокубанский район: поступательное движение вперед 04.10 18:14
В Краснодаре работает Европейская школа торакальной хирургии 04.10 16:48
Дайте застройщику шанс! 04.10 16:19