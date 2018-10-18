Приоритетные направления подготовки педагогических кадров

В Новороссийске состоялось очередное совещание в рамках разработки проекта постановления кубанского парламента «О подготовке педагогических кадров в системе профессионального образования Краснодарского края». Мероприятие провели по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко члены рабочей группы комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи под руководством Виктора Чернявского совместно с министерством образования региона.

Совещание прошло на базе Новороссийского социально-педагогического колледжа. В его работе приняли участие заместитель главы города-героя Наталья Майорова, атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савотин, председатель Общественной палаты Новороссийска Сергей Цымбал, представители регионального министерства образования, науки и молодежной политики, отраслевого профсоюза, руководители педагогических вузов и колледжей края, школ и детских садов Новороссийска, члены экспертно-консультативного совета при комитете, начальники управлений образования Новороссийска, Геленджика, Анапы, Абинского, Калининского, Крымского, Темрюкского, Северского и Славянского районов.

Председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский отметил, что это четвёртое совещание в рамках подготовки постановления. По его словам, на предыдущих были рассмотрены различные аспекты работы образовательных учреждений по обучению специалистов среднего звена. А в Новороссийском колледже есть свои интересные наработки, достойные изучения и тиражирования в регионе.

- Еще в сентябре на краевом педсовете системы среднего профессионального образования меня очень заинтересовало выступление директора Новороссийского социально-педагогического колледжа. Речь тогда шла о создании профильных классов на базе вашей площадки. Сегодня у нас есть возможность детальнее познакомиться с вашими наработками, – подчеркнул Виктор Чернявский.

С презентацией деятельности колледжа выступила его директор Екатерина Самарина. Она подробно рассказала о приоритетных направлениях в подготовке будущих педагогов, об особенностях образовательного процесса в своём учебном заведении. Новороссийское педагогическое училище было создано в 1984 году. С тех пор название учебного заведения и его организационная форма неоднократно изменялись, но главным оставалась его миссия – подготовка квалифицированных кадров для системы образования.

Сегодня в колледже, студентами которого являются 1377 человек, также готовят кадры и для сферы торговли и услуг. В образовательном учреждении используют практикоориентированный подход.

- На сегодняшний день практических занятий у нас не менее 50 процентов. Сейчас стоит задача довести этот показатель до 60 и более процентов. В этом нам помогают наши социальные партнеры, уже заключено 23 договора с

образовательными учреждениями, с управлениями образования для проведения практики. Мы работаем над совершенствованием механизмов с работодателями по вопросам практического обучения и трудоустройства выпускников. Вместе со школой №19 у нас есть совместный проект по наставничеству. И сопровождение выпускников до рабочего места является одним из направлений этой программы, – рассказала Екатерина Самарина. Также студенты колледжа активно участвуют в соревнованиях по шести направлениям, в том числе и по мультимедийной журналистике.

Председатель профильного комитета ЗСК Виктор Чернявский отметил важность профориентационной работы в учебных заведениях. Она включает в себя «четверги профориентации», на которых школьники могут выбрать, куда дальше идти учиться или работать.

О системе образовательных учреждений и взаимодействии с ними также рассказала заместитель главы Новороссийска Наталья Майорова. По ее словам, сегодня в городе-герое работает восемь учреждений среднего профессионального образования, в которых обучается больше 14 тысяч студентов. Большое внимание уделяется педагогическим кадрам. В Новороссийске много лет работает программа выплаты стипендий для студентов-будущих педагогов. В 2015 году для переподготовки педагогических кадров и повышения квалификации учителей был создан Ресурсный центр педагогического образования.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам организации целевого обучения в учреждениях профобразования. Исполняющая обязанности директора филиала Кубанского государственного университета в Славянске-на-Кубани Ольга Леус поделилась секретами работы в этом направлении.

В ходе мероприятия гости ознакомились с материально-технической и методической базой, самим образовательным процессом в действии. Участники совещания посетили литературную гостиную, мастер-классы, круглые столы, стали наблюдателями квест-игры с девятиклассниками.

Подводя итог встречи, Виктор Чернявский заверил, что все прозвучавшие предложения по улучшению подготовки будущих педагогов станут предметом изучения в комитете. Самые дельные и перспективные из них будут заложены в проекте постановления кубанского парламента, который готовится к рассмотрению на ноябрьской сессии ЗСК.